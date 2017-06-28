​Инфотур по точкам роста

В Кокшетау в рамках проекта «Оказание поддержки Правительству РК в реализации Концепции перехода к «зеленой» экономике и институционализации Программы партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ) состоялся информационный тур.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие представители Министерства энергетики, акимата Акмолинской области, ПРООН и СМИ, акмолинцев ознакомили с наиболее действенными инструментами ППЗМ, Концепцией перехода к «зеленой» экономике, а также реализованными в стране «зелеными» технологиями.

С особым интересом участники мероприятия выслушали сообщения куратора партии «Нур Отан» по развитию высоких технологий, депутата Акмолинского областного маслихата Кайрата Султанова и руководителя офиса ОЮЛ «Международная организация «Программа партнерства «Зеленый мост» Людмилы Шабановой.

ППЗМ – одна из важнейших международных инициатив РК, выдвинутая в 2010 году на III Астанинском экономическом форуме Президентом Казахстана Нурсултаном

Назарбаевым, была одобрена государствами – членами ООН в 2012 году на саммите «РИО+20» и стала платформой для продвижения выставки «ЭКСПО-2017». Программа нацелена на развитие международного сотрудничества в сфере обеспечения «зеленого» экономического роста посредством передачи технологий, обмена знаниями и обеспечения финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов в государствах Центральной Азии и регионе в целом.