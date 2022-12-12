Инфраструктура Алматы полностью восстановлена после январских событий – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе расширенного заседания Правительства рассказал, как идет восстановление города после январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"На сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура. Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1 640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95 процентов из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года", – заявил аким.

Досаев отметил, что имущественный ущерб компенсирован всем физическим лицам. Общая сумма составила 613,5 млн тенге.

"Во исполнении вашего поручения для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 2 050 видеокамер. В целом, на обеспечение безопасности горожан в текущем году дополнительно выделено 16,8 млрд тенге. Продолжается восстановление здания акимата города, срок завершения - второй квартал 2023 года", – резюмировал аким Алматы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа еще не закончена.

"Положение в городе улучшается, но работы там очень много еще", – отметил глава государства.