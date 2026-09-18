Инфраструктуру для круглогодичного отдыха создают на востоке страны

Статьи,Туризм
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В своем Послании «Казах­стан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства подчеркнул важность усиления потенциала перспективных для туризма направлений. «Комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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На востоке страны в сфере путешествий и гостеприимства действует кластерный подход. Оздоровительное и трекинговое направления – специфика районов Алтай, Самар, Улкен Нарын, а также Катон-Карагайского. Экологическое и познавательное – фишка Зайсанского и Маркакольского районов. Горнолыжными базами и кемпингами привлекают Риддер и Глубоковский район, озерами – Усть-Каменогорск и Уланский район. За последний год сделано немало, чтобы эти красоты стали более доступными.

Главные инфраструктурные «якоря» – строящиеся в отдаленных районах аэропорты. В Зайсане строительно-монтажные работы выполнены на 93%. Полностью готовы подъездная автомобильная дорога, инженерные сети и водопровод, дренажная система, взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, перрон. Завершается возведение ­командно-диспетчерского пункта и административного здания.

В здании аэровокзала преду­смотрены цифровые системы обслуживания пассажиров, обработки багажа и обеспечения авиационной безопасности. В Катон-Карагае готовность объекта – 75%. Длина взлетно-посадочной полосы – 2 200 м, ширина – 35 м, другими словами, гавань рассчитана на прием среднемагистральных самолетов Q400, ATR72 и CRJ200. Перрон может одно­временно вместить четыре лайнера, пропускная способность терминала – до 150 пассажиров в час. Сейчас здесь продолжают строительство вокзала и вспомогательных зданий.

О востребованности обеих воздушных гаваней можно судить по следующим цифрам: в Зайсанском районе прогнозный поток гостей, в первую очередь из Китая, оценивается в 136 тыс. Катон-Карагайский район в 2025 году принял примерно 200 тыс. гостей, а минувшим летом только местный фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» собрал больше 50 тыс. зрителей. Ввод двух аэропортов, без сомнения, сделает отдаленные районы более близкими и привлекательными для туристов.

На Бухтарминском водохранилище – главной пляжной зоне региона – на смену спонтанной застройке пришло освоение территории по генеральным планам. Для побережья, расположенного в районе Алтай, стратегический документ уже готов: в поселке Новая Бухтарма вовсю идет обновление сетей, реконструируют парк, разработан проект Арбата протяженностью почти километр. В работе генплан и документация на Арбат для береговой линии района Самар.

Маркаколь – жемчужина Восточного Казахстана

Одновременно по всему региону обновляются автотрассы. В областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог перечислили основные проекты: в районе Алтай завершается реконструкция участка дороги Усть-Каменогорск – Алтай в обход горных серпантинов Осиновского перевала. Как только проезд будет открыт, время в пути от областного цент­ра до рукотворного моря сократится на 30–40 минут.

В Катон-Карагайском районе впервые за все время асфальтируют финишный 30-километ­ровый отрезок дороги Катон-Карагай – Рахмановские ключи к знаменитому курорту с радоновыми источниками. Новое асфальтобетонное покрытие кладут на трассах Усть-Каменогорск – Шемонаиха и Усть-Каменогорск – Риддер, выделены солидные суммы на ремонт дорог областного значения к зонам отдыха в районах Самар и Уланском.

– Сейчас Риддер знают как место, где есть горнолыжные базы, – отметил организатор отдыха на Западном Алтае Андрей Михеенков. – Зимой все отели заняты. Но здесь отличные возможности и для летнего отдыха – Радоновое озеро, Кедровое, реки Черная и Белая Уба, урочища, пасеки. Мы инвестируем в фестивали и праздники, чтобы не было сезонных пауз, и понимаем, что хорошая дорога – это практически половина успеха.

Всего, по данным управления туризма Восточно-Казахстанской области, в 2025 году регион посетили 450 тыс. гостей. В этом году цифра может превысить 700 тыс. Как отметили специалисты, регион уже видит эффект от этого сектора. Например, в районе Алтай поступление налогов за последние два года выросло в шесть раз, в Катон-Карагайском число гостей национального природного парка и, соответственно, денежных поступлений увеличилось втрое.

Дальнейшие шаги в развитии перспективного направления расписаны в специально разработанном комплексном плане. Предусмотрены, например, решения по подготовке кадров, субсидированию строительства и реконструкции туристических объектов, санитарно-гигиенических узлов, лицензирования туроператорской деятельности. «К Казахстанскому Алтаю высокий интерес в стране и в мире, – заключили в управлении. – Отрасль наращивает каркас – дорожную сеть и коммуникации. Дальше присоединяется бизнес, который вкладывается в отели, кафе, рестораны, услуги».

#ВКО #туризм #инфраструктура #Восточный Казахстан

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