Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане

В столице продолжается реализация двух крупных проектов по развитию медицинской инфраструктуры столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: gov.kz

На завершающей стадии находится строительство приемно-диагностического комплекса при Городской многопрофильной больнице №2 и пристройки с реконструкцией Многопрофильной городской детской больницы №2, направленное на совершенствование экстренной травматологической помощи детям.

Реализация проектов позволит расширить возможности медицинских учреждений по приему пациентов, проведению диагностики и оказанию неотложной помощи, а также создать дополнительные условия для эффективной организации лечебного процесса.

Основная задача проекта строительства приемно-диагностического комплекса при Городской многопрофильной больнице №2 – объединение двух корпусов больницы в единую систему приема, диагностики и оказания экстренной медицинской помощи.

В составе комплекса предусмотрены современные операционные, реанимационное отделение, расширенные палаты интенсивной терапии, а также специализированные помещения для экстренной диагностики и лечения пациентов.

Особое внимание уделено оснащению учреждения высокотехнологичным медицинским оборудованием. В частности, комплекс будет располагать компьютерным и магнитно-резонансным томографами, а также ангиографом для проведения исследований сосудистой системы.

Одним из ключевых решений станет организация единого приемного отделения с распределением пациентов в зависимости от тяжести их состояния.

Такой подход позволит более эффективно организовать работу медицинского персонала, определить очередность оказания помощи с учетом состояния пациентов и обеспечить взаимодействие между диагностическими и лечебными подразделениями.

Проектная мощность нового комплекса составит до 900 обращений в сутки.

В настоящее время строительство объекта находится на завершающей стадии.

Вторым значимым проектом является строительство пристройки с реконструкцией Многопрофильной городской детской больницы №2, расположенной по проспекту Р. Кошкарбаева, 64.

Проект предусматривает расширение существующего здания медицинского учреждения и создание дополнительных помещений для приема, диагностики и оказания экстренной помощи детям.

Основной акцент сделан на совершенствовании работы подразделений, обеспечивающих оказание неотложной травматологической помощи маленьким пациентам.

В рамках реконструкции предусмотрены дополнительные функциональные зоны для приема и сортировки пациентов в зависимости от характера обращения и тяжести состояния.

Расширение инфраструктуры позволит более рационально распределять потоки пациентов, улучшить организацию первичного осмотра и диагностики, а также создать более комфортные условия для детей, сопровождающих их родителей и медицинских работников.

Строительство приемно-диагностического комплекса для взрослых пациентов и расширение детской больницы являются частью работы по развитию медицинской инфраструктуры Астаны.

Реализация проектов позволит укрепить материально-техническую базу городского здравоохранения, расширить возможности оказания экстренной медицинской помощи и создать дополнительные условия для повышения качества медицинского обслуживания жителей Астаны.