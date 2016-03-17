Как сообщила пресс-служба Минюста РК, в рамках заседания Совета по общим делам и политике Гаагской конференции по международному частному праву состоялась официальная процедура передачи письма о намерении Республики Казахстан вступить в Гаагскую конференцию. Соответствующий документ чрезвычайный и полномочный посол РК в Королевстве Нидерландов Майнюра Мурзамадиева передала представителям Министерства иностранных дел этой страны.

Напомним, что Казахстан участвует в заседании совета в качестве государства-наблюдателя.

Гаагская конференция по международному частному праву создана в 1893 году с целью содействия постепенной унификации норм международного частного права. Членство в этой организации позволит участвовать в процедуре унификации норм международного частного права, а также будет способствовать дальнейшему развитию правовой системы Казахстана с учетом мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов наших граждан за рубежом.

В соответствии с преду­смотренным процедурами правительство Нидерландов представит предложение о вступлении в Гаагскую конференцию Казахстана на рассмотрение государств-членов в течение шести месяцев.