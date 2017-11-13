​Инициатива приветствуется

На сегодня реализовано 6 проек­тов стоимостью 8,3 млрд тенге, создано почти 400 рабочих мест. Заместитель руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Талгат Шалдарбеков особо отмечает при этом модернизацию макаронного цеха и налаживание автоматизированной линии по выпуску длинной лапши ТОО «С.П. «Рола-Ян».

– Несмотря на то что стоимость проекта относительно небольшая – 285 миллионов тенге, он считается значимым для облас­ти, поскольку продукция предприятия рассчитана на экспорт.

Проект стал первой ласточкой в нынешнем году. Мощность цеха составляет 9 тыс. тонн продукции в год. В работе используется современное оборудование, завезенное из КНР. На выпуске лапши трудятся около 60 жителей Байзакского района, где и расположено предприятие.

Примечательно, что в изготовлении продукции применяются ингредиенты только казахстанского производства – натуральные и экологически чистые. Именно поэтому лапша пользуется большим спросом как среди местного населения, так и жителей Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и других областей. Кроме того, у предприя­тия налажены тесные связи с зарубежными партнерами. Выпускаемая продукция экспортируется в Россию, Турк­менистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Следом за этой бизнес-инициативой в ТОО «Первомайские деликатесы» Кордайского района реализована идея реконструкции колбасного цеха мощностью 3 тыс. тонн в год. Для этого пот­ребовалось 223 млн тенге. Благодаря модернизации появилась возможность трудоустроить дополнительно 70 человек.

В 1 млрд 14 млн тенге обош­лась ТОО «ЦАСК» в Меркенском районе реконструкция сахарного завода. Около 3 месяцев назад в Жамбылском районе сдана в эксплуатацию новая птицефаб­рика. Ее стоимость сос­тавила 914,4 млн тенге. К слову, в пос­ледние годы это направление в регионе стало активно развиваться.

Строительство очередного ­объекта агропромышленного комп­лекса инициировало ТОО «Аса-Damu». Благодаря господдерж­ке в долгосрочное пользование ему передан земельный участок площадью 8,3 га. Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» компанией получено субсидирование ставки вознаграждения в размере 10%. В настоящее время постоянной работой на ферме обеспечены 37 человек. В основном это местные жители. Птицефабрика наращивает производство, и с выходом на полную мощность планируется трудоустроить еще такое же чис­ло сельчан.

Как отметили специалисты предприятия, сегодня в птичниках содержится 90 тыс. кур-несушек голландской породы, которые обладают высокой яйценоскостью, благодаря чему выйти на нужный уровень произ­водства не составит большого труда. Сегодня здесь получают около 75 тыс. яиц в день. В скором будущем предполагается увеличение производства. В год руководство предприятия планирует выпускать до 80 млн яиц. Фабрика нацелена на экспорт продукции в Иран и Афганистан.

Во всех проектах акцент сделан на производство и переработку продукции, что соответствует требованиям программы.

– Область идет в ногу с политикой Главы государства, ведь четвертый приоритет Послания Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» как раз и гласит, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики.

Нам необходимо обеспечить переход от сырьевой экономики к выпуску качественно переработанной продукции, повысив при этом производительность труда и снизив производственные расходы, – отметил замес­титель акима области Тимур Жанке.

До конца года планируется завершить остальные 7 проектов. Среди них особый интерес представляет строительство био­комбината ветеринарных препаратов, автоматизированного комплекса по выпуску кормов, завода по производству пищевой соли.

В целом в рамках второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы по Карте индустриализации в области реализуется 34 проекта на общую сумму 558,6 млрд тенге с созданием около 6 тыс. рабочих мест.

Приоритетной для региона остается задача по привлечению иностранных инвестиций. Как отмечает Талгат Шалдарбеков, за последние 7 лет в области введено в строй 9 объектов с привлечением иностранных инвестиций на общую сумму более 400 млн долларов. Они вложены в переработку мяса, солодкового корня, масличных культур, а также производство цемента, гексаметафосфата и гипса. Задействованы средства компаний из Франции, Чехии, Германии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии и Нидерландов.

В настоящее время инвесторы привлекаются для создания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Шус­ком районе, где планируется запустить не менее 15 различных производств. В качестве приоритетных направлений деятельности СЭЗ определено производство продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, а также выпуск машин и оборудования для химических производств.

Сейчас ведется возведение необходимой инфраструктуры, соответствующую работу планируется закончить во второй половине следующего года. Близится к завершению строительство подъездных путей – автомобильных и железнодорожных. Фактически закончено сооружение магистрального газопровода и водовода, линий электроснабжения, вырыты пруды-накопители для хозяйственно-бытовых стоков и пруды-испарители для производственных отходов.

На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 6 участников. Из них ­наиболее активным является ТОО «Хим-плюс», которое планирует производить каустическую соду, хлор, глифосат и треххлористый фосфор.

Для улучшения инвестицион­ного климата и привлечения иностранных средств в экономику региона в текущем году в области создан специальный центр обслуживания предпринимателей. На его базе регулярно проводятся встречи с потен­циальными инвесторами. Кроме того, новой структурой проведено 314 консультаций, взято под консалтинговое сопровож­дение 15 проектов на общую сумму около 1 млрд долларов.

На недавнем селекторном совещании аким области Карим Кокрекбаев отметил, что сейчас не то время, когда можно просто сидеть в ожидании инвесторов, – нужно брать инициативу в свои руки. Исходя из этого глава региона поручил ответственным лицам работать активнее.