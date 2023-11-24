Инициатива приветствуется!

И слово – в простоте!

Культурные мероприятия, языковые курсы, конкурсы и фестивали проходят с участием населения. Осуществляется поддержка молодежных и образовательных программ, направленных на укрепление казахского языка в повседневной жизни. В социальных сетях распространяются материалы на казахском языке. Все это способствует сохранению и укреплению культурного и языкового богатства региона.

Максимально просто дает знания казахского языка клуб «Сөйле», который не так давно возобновил работу в Петропавловске.

Молодежное крыло «Жастар Рухы» объявило о новом наборе для бесплатных занятий в разговорном клубе «Сөйле» в рамках проекта «Менің елім – менің тілім».

Языковой проект нацелен на то, чтобы расширить сферу применения казахского языка. Для этого в Петропавловске организованы занятия разговорного клуба в коворкинг-центре областной детско-юношеской библиотеки им. Габита Мусрепова.

Обучение доступно для всех желающих, оно бесплатное. В клубе «Сөйле» изучают не только теорию, но и проигрывают различные ситуации из повседневной жизни. Здесь собираются представители разных национальнос­тей и возрастов.

– Обучение проходит максимально просто, – сообщает председатель СКОФ МК «Жастар Рухы» Биржан Худайбергенов.

Главная фишка «Сөйле» в том, что обучение проходит в формате свободных разговоров. Это не только уроки в офисе, но и на открытом воздухе, это совместные походы в музеи, театры.

Учитель казахского языка и литературы Бакытжан Турсынов преподает казахский язык уже более 30 лет, он владеет несколькими методиками, но наиболее эффективной считает обучение в свободной форме – по фильмам, музыке, в ходе экскурсий. Таким образом изучать язык интереснее.

Больше курсов,

больше классов

В Петропавловске городские власти намерены еще больше увеличить количество курсов казахского языка. Это делается в связи с высоким спросом на них.

– В 2023 году организованы курсы обучения населения государственному языку в очном режиме с удобным графиком в выходные дни. На сегодняшний день обучаются четыре группы, а это 79 слушателей, – сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Еще одна хорошая новость – первый класс с казахским языком обучения открыли в первой гимназии. Знания на государственном языке получают 13 детей. Они делают это с помощью опытного учителя начальных классов Жазиры Кайыржановой.

– Дети подготовленные, – говорит она. – Учебный процесс налажен. Родители помогают, поддерживают. Мамы и папы говорят, что очень рады открытию класса с казахским языком обучения.

Первая гимназия известна в Петропавловске углубленным изучением иностранных языков. Нередко выпускники этой школы поступают в ведущие зарубежные и казахстанские вузы. Многие родители выбирают для своих детей именно эту школу.

Ежегодно в Северо-Казахстанской области увеличивается количество классов с казахским языком обучения. В Петропавловске, например, только в этом году они появились сразу в трех школах. В них на государственном языке учатся 33 ребенка. Еще 54 школьника учатся на казахском языке в девяти новых классах, открытых в районах.

– В шести районах казахские классы открылись в школах с русским языком обучения. Открываются также классы предшкольной подготовки. Всего знания на государственном языке в Северо-Казахстанской области получают 19 тысяч школьников, – сообщила главный специалист областного управления образования Алмагуль Оспанова.

Попробуй стать айтыскером!

Благодаря реализации национального культурно-просветительского проекта «Төрт тоқсан – төрт өнер» в Северном Казахстане впервые открылся класс «Айтыскер». Отличилась специализированная казахская школа-гимназия им. Абая.

Уроки айтыса проводятся два часа в неделю. В классе восемь талантливых ребят, в том числе Алдияр Ислямбек, который очень рано начал сочинять стихи.

– В творчество меня привел мой дедушка, – говорит мальчик. – Я участ­вовал в конкурсе «Жырлайды жас жүрек» и занял первое место. Хорошо, что именно в нашей школе открылся класс «Айтыскер».

– Айтыс – это форма народного творчества, – поясняет руководитель цент­ра искусств школы-гимназии им. Абая Дамеш Курманкина. – Айтыс служит средством передачи этики и традиций казахского народа.

Учитель, перед именем твоим…

Благодаря крепким знаниям, уверенному владению казахским языком многие воспитанники учителя с почти полувековым стажем Ляззат Рустембаевой пробились вверх по карьерной лестнице. Празднуя свой 75-летний юбилей, Ляззат Ахмеджановна тепло отзывается о своих учениках, многие из которых добились, как и она, общест­венного признания.

Ляззат Рустембаева родилась в селе Актас Северо-Казахстанской области. После окончания школы в поселке Светлый была направлена на ускоренное обучение учителей начальных классов, с 1967 года работала заведующей интернатом при Целинной средней школе, а с 1969-го по 1975-й – учителем начальных классов. Окончив Пединститут им. К. Ушинского, она с 1975 по 2000 год работала учителем русского языка и литературы. Затем переквалифицировалась на учителя казахского языка, понимая всю важность сохранения и продвижения родного языка.