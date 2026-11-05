Инициатива Токаева по обновлению Гражданского кодекса отвечает новым потребностям экономики страны - Эксперт

Такое мнение выразила руководитель отдела законодательства отраслей экономики и социальной сферы Института законодательства и правовой информации РК Маржангуль Акимжанова, сообщает Kazpravda.kz

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Разработка нового Гражданского кодекса, предложенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым, может стать важным этапом модернизации правовой системы Казахстана.

По мнению эксперта, необходимость обновления гражданского законодательства связана прежде всего с изменениями, произошедшими в экономике, развитием цифровых технологий и появлением новых форм имущественных отношений.

«Гражданское право не может оставаться неизменным в мире, который меняется практически ежедневно. Вместе с тем любая модернизация требует понимания того, какие нормы действительно нуждаются в обновлении, а какие уже доказали свою эффективность», — отмечается в экспертном комментарии.

Юрист напомнила, что действующий Гражданский кодекс, общая часть которого была принята в 1994 году, создавался в период становления рыночной экономики. Он заложил правовые основы защиты собственности, свободы договора и самостоятельности участников гражданского оборота.

Сегодня перед законодательством возникают новые задачи, связанные с использованием искусственного интеллекта, оборотом цифровых активов, развитием электронных платформ и автоматизацией договорных отношений.

Особое значение предстоящая реформа может иметь для предпринимательской среды. Системное гражданское законодательство способствует предсказуемости договорных отношений, защите имущественных прав и снижению правовой неопределённости.

В заключение юрист отметила, что главным критерием успешности реформы должны стать понятность законодательства для граждан, предсказуемость для бизнеса и эффективность правовых механизмов.

Напомним, в Послании от 28 октября 2026 года Глава государства поставил задачу разработать и принять новый Гражданский кодекс до конца 2027 года.