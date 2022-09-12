Инициатива, устремленная в будущее

Реализация президентской инициативы «Нацфонд – детям» должна сопровождаться радикальным повышением дисциплины расходования средств фонда.

Выдвинутая Президентом Казахстана инициатива о перечис­лении половины инвестиционного дохода от управления Национальным фондом РК на счета детей стала одним из наиболее обсуждаемых положений Послания народу страны. Очевидно, что Глава государства этим предложением ответил на многолетние чаяния большой части общества о более справедливом распределении природной ренты.

«Мы закрепили в Основном законе ключевой принцип, по которому земля и природные ресурсы принадлежат народу. Это не просто красивая декларация, а лейтмотив всех реформ. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны», – сказал Касым-­Жомарт Токаев.

Согласно предложению Президента, с 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будут перечисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Затем накопленные суммы можно будет направить на приобретение жилья и получение образования.

«Эти средства дадут подрас­тающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа», – отметил Глава государства.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев назвал инициативу Президента «реальным прорывом», а также удовлетворением «главного общественного запроса».

– Это то, о чем просили и говорили люди в ходе практически всех проводимых нами исследований, – заявил он, комментируя Послание.

Сторонники решения Президента также отмечают, что реализация программы «Нацфонд – детям» повысит общественный контроль за фондом со стороны граждан, ведь отныне они будут заинтересованы в его эффективной деятельности.

В свою очередь, в экспертном сообществе развернулась дис­куссия относительно влияния, которое окажет реализация президентской инициативы на сохранение активов Национального фонда, одна из функций которого состоит в сбережении финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижении зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Дело в том, что использование средств Нацфонда в качестве трансфертов в республиканский бюджет в последние годы наметило тенденцию к снижению размера его активов. Череда мировых финансовых кризисов, периодов нестабильности на сырьевых рынках и пандемия коронавируса привели к активному использованию средств структуры для поддержки бюджета. В результате общая рыночная стоимость портфеля Национального фонда по итогам 2021 года составила 59,5 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов меньше, чем годом ранее.

Между тем для выполнения сберегательной функции Нацфонда определено, что его размер не должен снижаться ниже отметки в 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего года, и эта отметка практически достигнута.

«Несмотря на соблюдение установленного ограничения его накопления за 2010–2021 годы значительно приблизились к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП. С учетом рисков превышения данного показателя Правительством рассматривается вопрос по его снижению до 25%. Это свидетельствует о смещении приоритетов с обеспечения сберегательной и стабилизационной функции Нацфонда на подведение концепции использования средств будущего поколения под итог неэффективных решений прошлых лет», – отмечается в заключении Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета по итогам аудита целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из Нацфонда в 2019–2021 годы.

Счетный комитет также констатировал, что в настоящее время искажено предназначение Нацфонда, изначально предполагавшее направление его средств на поддержку экономики в периоды спада с одновременным аккумулированием нефтяных доходов в период экономического развития в целях недопущения инфляционного роста при высоких ценах на нефть.

«Фактически выделение трансфертов из Нацфонда осуществлялось без учета циклов экономического развития. При экономическом росте отмечено активное использование Нацфонда, тогда как обоснованность изъя­тия средств из него прослеживалась только в 2015–2016 годы и в 2020 году. На фоне непредсказуемой ­геополитической ситуации, анонсированного перехода к «зеленой» экономике и низко­углеродной стратегии, продолжение такой практики хаотичного расходования накопленных в благоприятный период нефтяных сбережений создает все предпосылки к истощению Нацфонда», – отмечается в аудиторском заключении.

По расчетам экспертов, если не принимать во внимание будущие поступления в фонд от предприятий сырьевого сектора и инвестиционный доход, то при нынешних темпах использования средств Нацфонд будет исчерпан всего за семь лет.

Анализ расходования средств Нацфонда свидетельствует, что с 2012 года увеличиваются объе­мы не только гарантированных и целевых трансфертов, но и суммы незапланированных трансфертов из Нацфонда. Как следствие, происходит расходование средств внепланового характера.

Аудиторы Счетного комитета обратили внимание, что фактически финансирование проектов в 2019 и 2021 годах осуществлялось по расширенному перечню расходов, направленных на повышение качества жизни населения, создание комфортной среды проживания, увеличение реальных доходов граждан путем создания рабочих мест, а также на обеспечение поддерж­ки экономики и бизнеса. При этом объективные расчеты, подтверждающие необходимость финансирования указанных направлений за счет средств целевого трансферта из Нацфонда на антикризисные мероприятия либо неокупаемые проекты при отсутствии альтернативных источников, отсутствуют.

«Более того, согласно данным одобренных Прогнозов социально-экономического развития, в 2019 году прогнозировался рост ВВП на 3,9% (факт – 4,5%), в 2021 году – рост 2,8% (факт – 4,1%). Как следствие, не ожидалось кризисных явлений в экономике. Таким образом, характер и доля расходов, покрываемых за счет средств Нацфонда, свидетельствуют о его использовании исключительно в качестве дополнительного источника покрытия дефицита бюджета без целевого ориентира на рост экономики и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках», – говорится в заключении.

Аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings ожидают, что несмотря на планы Правительства ввести с 2023 года определенные фис­кальные правила, которые огра­ничат рост расходов и объем трансфертов из Национального фонда, государственные расходы будут расти.

«Расходы, вероятно, останутся повышенными, поскольку прио­ритет социальных расходов и поддержание экономического роста за счет государственного финансирования по-прежнему будут определять налогово-бюджетную политику Казахстана в условиях неопределенной внешней среды», – отмечают аналитики агентства.

Учитывая тенденцию сокращения активов Национального фонда, неопределенность перспектив сырьевого рынка, а также растущие госрасходы Правительства, эксперты отмечают критическую важность повышения эффективности расходования средств фонда и их использования строго по назначению. В противном случае есть риск, что Нацфонд исчерпается еще до того момента, как самые маленькие бенефициары программы «Нацфонд – детям» успеют закончить школу.

Касым-Жомарт Токаев придерживается такой же точки зрения, о чем и заявил, выступая на совместном заседании палат Парламента.

«Будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Это крайне важно. При этом трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения», – подчеркнул он.

После обнародования Президентом Послания многих заинтересовал практический вопрос – какими будут суммы, ежегодно распределяемые на счета несовершеннолетних казахстанцев, и какой – в денежном эквиваленте – окажется «путевка в жизнь» к их 18-летию?

Начнем с того, что за всю историю Нацфонда (2000–2021 годы) в нем было аккумулировано 62,4 трлн тенге, из которых 36,6 трлн тенге приходится на поступления (в первую очередь – прямые налоги от организаций нефтяного сектора), а 25,5 трлн тенге (то есть 40,8%) – на инвес­тиционный доход от управления.

Другими словами, инвестиционный доход является важным источником формирования активов фонда. Однако важно понимать, что львиная доля этого дохода – более 77% – в тенговом эквиваленте формируется из-за курсовой корректировки, то есть обесценения тенге к твердым валютам, в которых деноминированы финансовые инструменты, используемые для размещения основной части активов фонда.

С учетом использования средств фонда на трансферты и расходы на управление остаток активов на конец 2021 года составлял 28 трлн тенге.

Согласно отчету о формировании и использовании Национального фонда РК за 2021 год, начисленная сумма поступлений инвестиционного дохода от управления им составила 1,667 трлн тенге, в том числе 632 млрд тенге составила положительная разница от пере­оценки в тенге. Инвестиционный доход от управления активами Нацфонда в 2021 году в базовой валюте (долларах США) сложился в объеме 2,3 млрд долларов.

Пока нет точного понимания, будет ли подлежать распределению на счета получателей 50% от суммы реального валютного дохода фонда или половина инвестиционного дохода, включаю­щего «бумажную прибыль», сформированную из-за ослабления национальной валюты. Однако, учитывая, что накопительные счета получателей будут валютными, можно предположить, что по итогам прошлого года распределению между 6,3 млн несовершеннолетних казахстанцев подлежало бы 1,150 млрд долларов, или около 180 долларов на каждого.

Дальнейшие расчеты вести затруднительно, так как в данном уравнении слишком много неизвестных, включая непредсказуемость ситуации на международных финансовых рынках, от которых зависит сумма инвестиционного дохода. Кроме того, пока недоступна информация о том, будут ли ежегодные отчисления на счета казахстанцев изыматься из общей массы Нацфонда или оставаться в нем до совершеннолетия получателя, продолжая участвовать в генерировании инвестиционной доходности.

Между тем пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай отметил, что по расчетам Национального банка и Правительства с учетом того, что каждый год в стране рождаются в среднем 400 тыс. детей, к 18-летию на индивидуальном счете каждого из них будет накоплено минимум 3 тыс. долларов.

В Послании Президент под­черкнул необходимость тщательной проработки масштабного начинания, именно поэтому проект планируется запустить только с 1 января 2024 года.

Между тем ряд экспертов уже делятся своим мнением, как при реализации программы не допус­тить ошибок, некоторые из которых уже имели место в прошлом.

К примеру, финансовый консультант Расул Рысмамбетов убеж­ден, что распределяемые деньги из Национального фонда «ни в коем случае нельзя перечис­лять банкам второго уровня», чтобы таким образом не оказывать им поддержку за счет фонда.

– Если на ребенка открывают счет, то это должен быть счет, на котором начисляются права требования и больше ни на что он не должен быть годен. Ни как залог, ни как резерв, никуда он не должен использоваться банком. Это просто сугубо сберегательная функция. И на балансе банка он может отражаться как условное требование ребенка к Национальному фонду, – подчеркивает эксперт.

Он также разделяет точку зрения о недопустимости сокращения размера неснижаемого остатка Нацфонда, который в настоящее время составляет 30% от ВВП.

В свою очередь глава компании Freedom Holding Тимур Турлов назвал инициативу «Нацфонд – детям» «аккуратной, очень последовательной и максимально малоинфляционной мерой».

– У нас рождаются более 400 ты­сяч детей каждый год, и в условиях рыночной экономики дать всем им равный шанс на получение лучшего образования (или помочь им с первоначальным взносом по ипотеке) – самая лучшая инвестиция, которую может сделать наша страна. Я абсолютно убежден, что наши дети – это гораздо лучшая инвестиция, чем американские казначейские облигации с доходностью 3% при инфляции около 9%. Да при любой инфляции, – подчеркнул он.

Финансист призвал не возводить в абсолют «сбережение денег» и «превращаться в драконов, которые сидят на мешках с золотом».

– Мы никогда не будем богатыми рантье, которые живут «на проценты» от природной ренты. Ее время уходит. Капитал создает талант, современное богатство – это только люди. Образованные и талантливые, – заключил он.