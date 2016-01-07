​Инициативно и высокоответственно

Родилась Людмила Дегитаева в Сталинградской (сегодня Волгоградской) области РСФСР, но вся ее насыщенная событиями жизнь связана с Казахстаном. После обретения страной независимости она работала в должности директора личного архива и библиотеки Президента РК, директора и заместителя директора Архива Президента. Людмила Дегитаева приняла деятельное и плодотворное участие в программах подготовки и переподготовки кадров администрации, в том числе за рубежом, участвовала в создании многочисленных нормативно-правовых актов. Архивом за время ее руководства были изданы такие заслужившие авторитет у историков и специалистов сборники, как «Насильственная коллективизация и голод в Казахстане в 1931–1933 гг.», «Политические репрессии в Казахстане. 1933–1937 гг.», «Ураз Джандосов. Документы и публицистика», «Основные термины по архивному делу, документированию и управлению документацией», «Из истории поляков в Казахстане. 1936–1956 гг.», «Левон Мирзоян в Казахстане», «Страницы трагических судеб», «Органы государственной власти Республики Казахстан».

Кроме того, в 2009 году архив Президента РК выпустил две книги, посвященные 90-летию ВЛКСМ, – биографический справочник «Первые руководители комсомола Казахстана» и сборник «Комсомольская юность, никогда ты покоя не знала». Составителем этих книг была Людмила Дегитаева, в те годы бывшая советником директора Архива Президента РК. Как говорит сама Людмила Давлетовна, служить своей стране на совесть во многом помогал путь, пройденный в комсомоле и на партийной работе, этот период в ее жизни был во многом знаковым, поэтому выпуск сборников стал для нее не только служебной обязанностью.

Выпуск сборников имел и огромное историческое значение, поскольку до этого никто не публиковал архив­ные документы, рассказываю­щие о богатом прошлом комсомола. В президентском архиве собран материал из документов Цент­рального комитета комсомола Казахстана, Алматинского обкома и горкома начиная с 20-х годов и до последнего года существования организации. Хранились и личные дела всех первых секретарей, входивших в партноменклатуру. Этот солидный пласт истории комсомольского движения республики был поднят составителями сборников. Только в первую книгу вошло около 600 персоналий первых руководителей ЦК комсомола, райкомов и обкомов начиная с 1920 по 1991 год.

По воспоминаниям доктора экономических наук, профессора, академика, ректора университета «Туран», президента Ассоциации вузов РК Рахмана Алшанова, Людмила Дегитаева выделялась даже в ряду тех представителей комсомольских активис­тов, которые в дальнейшем заняли ключевые посты в госуправлении, образовании, науке. «Естественно, в вузах Казахской ССР создавались комсомольские организации. Мы, секретари комитетов комсомола вузов, практически одновременно познакомились и подружились, ходили вместе на разнообразные совещания и конференции. И я могу сказать, что вузы, студенчество тогда задавали тон, мы были активными, и эту активность проявляли везде: в передовом опыте, на олимпиадах, в студенческих научных обществах, на дис­путах и в клубах. Участвовали в строительных отрядах, в сельхозработах, субботниках, работали над тем, что сегодня принято называть инновациями, а тогда это была студенческая исследовательская и внедренческая инициатива. Людмила Давлетовна очень выделялась веселым, дружелюбным характером, неиссякаемой творческой энергией», – рассказал Рахман Алшанов.

По его словам, будучи студенткой и секретарем комсомольской организации в Женском педагогическом институте (ЖенПИ), Людмила Дегитаева не только вела огромную работу, в том числе направленную на развитие студенческого творчества, но и деятельно поддерживала других студенток, помогая им с учебой и устройством. Кроме того, именно такие деятельные комсомольцы во многом и создавали облик молодежи Казахстана, заставлявшей считаться с собой и в республике, и на общесоюзном уровне, представлявшей огромную страну перед международными делегациями.

«Людмила Давлетовна – это принципиальный, честный человек, всегда ставящий вопрос ребром и в то же время умеющий сохранить рабочий настрой, дружественную обстановку. С ней всегда считались. Комсомол отшлифовал ее организаторские способности, способности к решению проблем и минимизации конфликтов, что в дальнейшем значительно помогало разбираться в людях, видеть их слабые и сильные стороны, выполнять многообразные кадровые, общественные задачи. А еще у Людмилы Давлетовны есть природный дар заботы о людях, что в сочетании с организаторским талантом просто бесценно», – добавляет Рахман Алшанов.

Опыт, накопленный Людмилой Дегитаевой в те годы, работоспособность, человеческие качества, доброжелательность и ответственность проявили себя и в дальнейшем. Как вспоминает бывший заместитель руководителя Администрации Президента РК и директор Архива Президента Владимир Шепель, энергичный и преданный делу специалист Людмила Давлетовна всегда отличалась способностью к созданию непринужденной обстановки в коллективе. Они были знакомы еще по комсомольской и партийной работе, а в 2004 году Владимира Николаевича назначили директором Архива Президента, Людмила Давлетовна стала его заместителем.

«Людмила Давлетовна – это такой «солдат в юбке», есть такое выражение, на мой взгляд, обозначающее человека решительного, обладающего уникальными организаторскими талантами. Я всегда думал, что она, наверное, если захочет, сможет сделать все. И еще мне вспоминается: в ней всегда присутствовало колоссальное чувство юмора. Работать с ней было легко. На ее слово и поддержку я и другие сотрудники полагались безо­говорочно. Люди вообще ее обожают», – пояснил Владимир Шепель.

Простая в общении, «досягаемая» для подчиненных, при этом вовсе не обладающая «сахарным» характером, Людмила Давлетовна, по словам ее экс-руководителя, ответственно управляла коллективом, добиваясь поставленных целей. Ее вклад в архивную науку и историю Казахстана очень существенен, считает Владимир Шепель, а материалы по истории комсомольской организации вызвали множество положительных откликов во всех уголках бывшего Союза. Помимо прочего, Людмила Дегитаева, отвечая за кадровую политику, работала в тесной связке с Агентством по делам госслужбы, с Администрацией Президента, и ее лепта в становление современного госаппарата признается весьма внушительной, а накопленные знания – буквально путеводной нитью для молодых.

Людмила Давлетовна воплощает в себе лучшее, что дает нам прошлое страны, в частности принцип «кад­ры решают все», и ее компетентность, трудолюбие и ответственность служат иллюстрацией к срезу целой эпохи, когда человек может расправить крылья и долгие годы работать на благо Рес­публики Казахстан во всех исторических ипостасях.