Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК
Международное сотрудничество , Мажилис
Инициативу Казахстана о переименовании ТюркПА поддержали члены организации

Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в ХІ пленарном заседании ТюркПА на тему «Парламентская дипломатия – основа доверия и партнерства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Представительный форум, прошедший в кыргызском городе Чолпан-Ата, собрал лидеров парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции для обсуждения актуальных перспектив тюркского мира.

В своем выступлении на заседании Совета ТюркПА Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию отношений с тюркскими государствами.

Ерлан Кошанов поблагодарил кыргызских коллег за гостеприимство и высокую организацию мероприятия, отметив, что встреча совпала со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между странами, входящими в состав
организации.

Председатель Мажилиса озвучил итоги председательства Казахстана в ТюркПА, подчеркнув, что все запланированные мероприятия на 2022 год выполнены в полном объеме.

"С момента нашей встречи в духовной столице тюркского мира - городе Туркестан – прошел почти год. За это время Ассамблея
продолжила системную и плодотворную работу, направленную на укрепление единства тюркских стран, повышение авторитета и роли ТюркПА", - сказал Ерлан Кошанов.

В ходе заседания председатель нижней Палаты Парламента Казахстана в торжественной обстановке передал председательство в ТюркПА главе кыргызского Парламента.

Спикер Мажилиса также выразил признательность коллегам за активное участие и объективную оценку мониторинговой миссии ТюркПА по наблюдению за референдумом в Казахстане. При этом в своем выступлении руководитель миссии ТюркПА подчеркнул, что прошедший в Казахстане референдум всецело соответствовал всем передовым международным демократическим стандартам.

Затем руководители парламентов стран-членов ТюркПА собрались на XI пленарное заседание организации. В нем также приняли участие главы парламентов Узбекистана и Туркменистана, прибывшие в качестве почетных гостей, и делегация Парламента Венгрии - в статусе наблюдателя.

Выступая перед коллегами, Ерлан Кошанов отметил, что интеграционные процессы между тюркскими государствами развиваются на высоком уровне, в том числе через усиление межпарламентского сотрудничества.

"Мы, парламентарии, в соответствии с инициативой глав наших государств, приняли решение изменить название организации на
"Парламентскую Ассамблею тюркских государств". Этот ребрендинг, безусловно, будет способствовать всестороннему развитию Ассамблеи в новом формате. В этом наш общий интерес", - сказал Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов отметил, что главная цель организации – это развитие незыблемых прочных связей на евразийском пространстве, в том числе для сохранения стабильности и безопасности. Он подчеркнул, что парламентская дипломатия занимает особое место в международной политике, и сегодня очень важно использовать ее возможности для продвижения общих интересов стран-членов ТюркПА на различных международных платформах для укрепления единства и сплоченности тюркского мира.

На пленарном заседании был подписан ряд документов, направленных на укрепление тюркского сотрудничества. Был одобрен Стратегический план развития ТюркПА до 2028 года. Принят модельный закон по развитию социального предпринимательства, направленный на сближение национальных законодательств стран-членов Организации. Он был разработан по инициативе Парламента Казахстана.

Главы парламентов стран-членов Ассамблеи также подписали документ о переименовании организации в "Парламентскую Ассамблею тюркских государств".

Итогом заседания стало принятие Чолпон-Атинской декларации.

Следующее XII пленарное заседание ТюркПА будет проведено в 2023 году в Турции.

В рамках заседания главы делегаций встретились с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. В ходе встречи Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал о деятельности организации и передал теплые слова приветствия от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он также отметил важность укрепления политических, экономических, культурно-гуманитарных связей между странами-членами Организации.

"Наше партнерство в многостороннем формате укрепляется и динамично развивается в рамках тюркского измерения. Особое место в налаживании тесных связей между тюркскими государствами занимают национальные законодательные органы и Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран", – подчеркнул председатель Мажилиса.

Кроме того, Ерлан Кошанов провел переговоры с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талантом Мамытовым и Спикером Милли Меджилиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, обсудив вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского диалога.

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