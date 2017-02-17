В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа за применение неопасного насилия к представителю власти до 11 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
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Предложение об увеличении штрафа прозвучало
в ходе презентации в Мажилисе законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы", который предполагает поправки в действующий Уголовно-процессуальный кодекс.
Как сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев , за последние годы увеличилось число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителей власти.
"В 2014 году было возбуждено свыше 300 таких дел, в 2015 году – 500, в прошлом году – около 600 уголовных дел. В этой связи для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса РК путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 миллиона до 11,5 миллиона тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести. Данная поправка исходит из норм законодательства, статья 41 Уголовного кодекса предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП", – написал Садубаев на личной странице в Facebook
.
Также он уточнил, что размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения.
Перед тем как представить данную поправку в Парламенте, отметил представитель МВД, был изучен и мировой опыт. В целом, заметил Садубаев, сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. "Для объективности и полноты картины МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления и что полицейские превысили свои должностные обязанности", – резюмировал официальный представитель МВД РК.
Депутаты, обсуждая проект закона, не согласились с размером штрафа за неповиновение представителям власти и поручили пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения.