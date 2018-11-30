​Инициативы, меняющие судьбу страны

СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Нынешняя встреча в рамках дискуссионного клуба Nur Otan Talks стала особенной, так как проходила в канун Дня Первого Президента Казахстана. В качест­ве спикеров перед молодежью выступили первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, основатель благотворительного фонда «Доб­ровольное общество «Милосердие» Аружан Саин, ученый-историк, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали и заслуженный кардиохирург Казах­стана Юрий Пя.

Все они в разное время встречались с Главой государства и принимали непосредственное участие в реализации президентских проектов и поручений. В своих выступлениях спикеры рассказали о судьбоносных инициативах Нурсултана Назарбаева и о том, как встреча с Президентом повлияла на их жизнь.

Как отмечалось на встрече, на заседании Политического совета «Нұр Отан» 1 июня 2018 года ­Глава государства одобрил представленные партией новые формы и методы работы, а также инициативные проекты. При этом Президент поставил ряд задач по реформированию структуры политического объединения и изменению подходов к работе. Одним из новшеств как раз и стали встречи Nur Otan Talks.

Выступая перед участниками площадки, первый замес­титель Председателя партии Маулен Ашимбаев остановился на трех важных стратегических инициа­тивах Главы государства.

– За годы независимости одна из наиболее значимых для будущего страны, для молодежи инициатив Главы государства, подлинную ценность которой мы пока до конца еще даже не осознаем, – это образовательная программа «Болашақ», – сказал Маулен Ашимбаев. – Несколько недель назад мы отмечали ее 25-летие. Хотел бы подчеркнуть, что «Болашақ» – это огромная инвестиция в будущее Казахстана. За эти 25 лет более 13 тысяч граждан республики обучились в сильнейших университетах за рубежом, получили степени бакалавров, магистров и докторов PhD. Сегодня они вернулись и работают на благо родины.

Первый заместитель Председателя партии отметил, что результаты программы «Болашақ» невозможно оценить за один или два года. Только рассматривая все 25 лет ее действия, можно увидеть, какое мощное положительное значение она имеет для будущего страны, для подготовки высококлассных специа­листов и развития устойчивой экономики, формирования конкурентоспособной нации.

– Стипендиаты этой программы сегодня работают на постах министров, акимов, сотрудников Администрации Президента, руководителей различного уровня и вносят большой вклад в развитие Казахстана, – подчерк­нул Мау­лен Ашимбаев. – И число таких высококлассных профессионалов с каждым годом увеличивается. Сегодня у нас 13 тысяч получивших образование по прог­рамме «Болашақ», через 4–5 лет это чис­ло дойдет до 20 тысяч, затем – до 30 тысяч. И все эти люди работают над продвижением Казахстана на лидирующие позиции в регионе, в ряды 30 развитых государств мира.

Спикер также отметил, что человечество вступило в новую эпоху, в эру Четвертой промышленной революции. И главные источники, формирующие благосостояние сегодня, – уже не сырье и полезные ископаемые. Главная ценность – это люди, образованные, профессиональные, патрио­тичные граждане государства. Первый заместитель Председателя партии обратился к молодежи с призывом обязательно испытать себя, использовать свой шанс и стать участником президентской образовательной программы «Болашақ».

– Вторая стратегическая инициатива, на которой я хотел бы остановиться, и которая, считаю, имеет огромное значение для страны, – перенос 20 лет назад нашей столицы из Алматы в тогда еще Акмолу и формирование современного административного центра Казахстана – Астаны, – продолжил Маулен Ашимбаев. – Это было очень смелое решение для того времени. В 90-е годы рес­публика переживала тяжелый экономический, финансовый, социальный и политический кризис. Зарплаты не выплачивались, рабочие места сокращались, были высокая безработица и огромная инфляция. В таких условиях Глава государства принял решение о переносе столицы в Астану. И сегодня, по истечении 20 лет, можем сказать: этот шаг имел колоссальное положительное экономическое, социальное, политическое влияние на развитие государства.

Перенос столицы, по его словам, дал мощный импульс развитию северных территорий Казахстана, созданию новой инфраструктуры, укреплению государственности и независимости.

– Поэтому мы можем говорить, что Астана стала одним из главных драйверов модернизационного проекта Елбасы, – ­подчеркнул первый замес­титель Председателя партии «Нұр Отан». – Астана становится не просто красивым развитым городом, но и международным диалоговым центром, где решаются многие политические­ воп­росы, проводятся переговоры по таким резонансными темам мирового значения, как урегулирование ситуации в Сирии. С развитием Международного финансового центра «Астана» казах­станская столица стано­вится для Центрально-Азиатского региона финансовым хабом, а так­же крупным центром инноваций ­с запус­ком технопарка Astana Hub.

Третья стратегическая инициа­тива, которую выделил первый заместитель Председателя партии, – реализация программы модернизации общественного сознания.

– Полтора года назад ини­циирована программа «Рухани жаңғыру». Она состоит из двух частей. Первая – сохранение национального кода, углубленное изучение нашей истории. Этому посвящена и программная статья Главы государства «Семь граней Великой степи». Данная часть очень важна, и здесь ведется большая работа. Но наряду с этим у программы есть вторая часть, и на мой взгляд, пока в данном направлении мало сделано. Это адаптация казахстанского общества к современным трендам, развитие качеств, которые востребованы в современном мире, и в целом модернизация нации. Это означает брать лучшие примеры в мире, адаптировать их, использовать свои национальные элементы и тем самым становиться продвинутой, перспективной, развивающейся нацией. В данном контексте очень многое нужно сделать, и здесь молодежь должна быть проводником реализации инициативы Президента, – считает Маулен Ашимбаев.

ПРИМЕР ПРОГРЕССИВНОГО ЛИДЕРА

Встреча Nur Otan Talks проходила в формате свободного общения, старшеклассники и студенты задавали спикерам множество воп­росов, порой непростых, на которые нельзя ответить односложно. В частности, Маулена Ашимбаева спросили, какие личные качества Главы государства он считает примером для подражания.

– Одно качество меня всегда поражало и поражает – постоянное стремление Президента к саморазвитию, самосовершенствованию, работе над собой, – отметил спикер. – Его желание всегда узнавать что-то новое, учиться, всегда идти вперед, не стоять на месте, изучать какие-то новые направления, стремление получать новые знания. Это очень важное качество для Лидера – постоянное самосовершенствование. И мы все, прежде всего молодежь, должны поучиться этому у Главы государства.

Маулен Ашимбаев напомнил простую истину, многократно повторенную великими людьми, что остановка в саморазвитии озна­чает движение назад. И призвал­ молодежь как можно больше читать, учиться, узнавать новое.

Вторым качеством Лидера Казах­стана, которое стало примером для подражания, он ­назвал большую ответственность и высокую требовательность к себе при подготовке к встречам и другим мероприятиям.

– Мне приходилось наблюдать большую работу, которую проводит Глава государства при подготовке к встречам, форумам, – поделился он. – Президент читает очень много различных материалов по теме, заслушивает предложения, спрашивает мнения... И в этом плане подход Глава государства – это пример для всех нас.

Третьим великолепным лидерским качеством Президента Маулен Ашимбаев назвал пунк­туальность.

– Мы все видели начальников, которые заставляют людей, ­пришедших на прием или совещание, ждать по полчаса, по часу, а то и больше. Люди просто сидят и непродуктивно ждут руководителя. Глава государства показывает пример пунктуальности. Я сам не раз был свидетелем ситуаций, когда, возможно, у Президента имелся повод задержаться на одной встрече и прийти на другую позже. Но Глава государства говорил: «Нет, мы не можем ­заставлять людей ждать». И делал все для того, что­бы мероприятие началось вовре­мя. Это пунктуальность, ответственность и большое уважение к людям и, считаю, что молодежь должна учиться таким качествам, – добавил первый заместитель Председателя партии.

ЕДИНСТВО РАДИ БЛАГИХ ЦЕЛЕЙ

Выступления других спикеров предварил видеоотрывок из речи Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева: «Нам важно сделать казахстанцев еще более сильными. В духовном плане – еще более едиными и еще более толерантными. Я убежден, что на новом ответственном витке истории обретет новое звучание более глубокий смысл главный принцип – «Казахстан – только вперед!»

Следующим спикером, которого на Nur Otan Talks аудитория приняла с большим теплом и забросала вопросами, стала общественный деятель, основатель благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин. Она напомнила, как недавно Глава государства получил специальную золотую медаль Фонда Великого шелкового пути и именную премию, которую разделил между двумя общественными организациями – Фондом поддержки государственного языка и Добровольным обществом «Милосердие».

– Для нас тот факт, что Президент поддержал фонд, – знак высокого доверия, – подчеркнула Аружан Саин. – За 12 лет работы фонда и действия акции «Подари детям жизнь» казахстанцы вмес­те с Главой государства соб­рали деньги и подарили жизнь 1 700 ребятишкам. У нас в стране живут просто потрясающие люди, которые с открытой душой готовы протянуть руку помощи. Просто людям нужно понимать, кому нужна эта помощь сегодня и как конкретно можно помочь. Недавно мы перешагнули рубеж в 3 миллиарда тенге. Собрали 3 миллиарда и 50 миллионов тенге для того, чтобы оплатить лечение 1 700 деток – это 2,5 тысячи оплаченных операций и курсов лечения, потому что некоторые едут лечиться неоднократно. Те ребятишки, которые были вылечены в 2006–2007 годах, сегодня уже учатся в университетах, они – будущие профессионалы. И завтра могут стать теми док­торами, которые будут спасать новые жизни.

Помимо информации о собранных средствах, Аружан Саин поделилась историей о том, как при поддержке Президента в Казах­стане удалось сдвинуть с мертвой точки три проблемных вопроса.

– Нужно не просто собирать деньги и тратить на благотворительность, необходимо делать все для того, чтобы завтра не надо было собирать эти деньги, – заявила она.

По ее словам, первой серьезной проблемой было то, что 80% обращений в фонд за помощью в сборе средств на лечение посту­пало от родителей детей с врожденными пороками сердца. В Казахстане не имелось возможностей для лечения таких патологий, отсутствовали специальные операционные и реа­нимационные отделения, оборудование. Неонатальная кардиохирургия в Казахстане практически не существовала.

Второй проблемой стало большое количество сирот. В 2006 году около 19,8 тыс. детей находились в системе детских домов, при этом множество семей стояли в очереди и ожидали возможности усыновления, а между ними и детьми была бюрократическая стена.

Третьим болезненным вопросом было выделение квот для лечения казахстанцев за рубежом с диагнозами, при которых в родной стране оказать медпомощь не было возможности.

Однажды, как рассказала Аружан Саин, ее пригласили вместе с другими женщинами – общест­венными и политическими дея­телями – на встречу с Президентом, посвященную 8 марта.

– И вот все пришли с праздничными выступлениями, а я – рассказывать о проблемах, – поделилась воспоминаниями руководитель общественного фонда. – И после этого все изменилось благодаря поручениям Президента. В Казахстане открылся Национальный научный кардиохирургический центр, который возглавляет замечательный хирург Юрий Пя. И сегодня в наш фонд не поступает обращений от родителей детей с врожденными пороками сердца. Этих детей сейчас оперируют в Казахстане.

Также, по ее словам, в Мажилисе Парламента были разработаны соответствующие поправки, позво­лившие создать базу данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И сегодня в детских домах остались только около 5 тыс. ребят. Была решена и проблема с выделением казахстанцам квот на лечение за рубежом.

Обращаясь к молодежи, Аружан Саин дала совет выбирать свой путь, ориентируясь на благородные и благие цели.

– В первую очередь будьте счастливыми. Станьте тем, кем хотите. Не идите в профессию только потому, что считаете – там больше денег или это прес­тижно, занимайтесь делом, которое нравится. Тогда станете людьми, у которых есть прочная основа под ногами. Теми, кто будет идти на работу и с работы с удовольствием. И тогда вы сможете делиться с этим миром, со своей страной чем-то полезным и очень важным, – сказала руководитель фонда.

На встрече Nur Otan Talks ученый-историк, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали представил недавно изданный сборник, куда вошли переводы статьи Главы государства «Семь граней Великой степи» на 9 языков. Он также подробно остановился на роли Президента Казахстана в установлении дружеских отношений между тюркоязычными странами.

А известный кардиохирург, Қазақстанның Еңбек Ері, председатель правления АО «Нацио­нальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя поделился своей историей возвращения из-за рубежа в Астану, чтобы реализовать уникальный проект клиники мирового уровня.

– К тому моменту я уже 10 лет работал за рубежом, у меня был имидж, зарабатывал хорошие деньги, и вот мне пришло приглашение приехать в Астану, а я ничего не знал об этом городе. Мне сказали, что в новой столице будет строиться кардиохирургическая клиника, но пока нет специалистов. И тогда у меня в душе что-то колыхнулось, и я решил вернуться в Казахстан, работать в Астане, – рассказал Юрий Пя.

Сегодняшнюю казахстанскую столицу доктор назвал городом для молодых, амбициозных людей, где можно поставить высокую цель и ее достичь.

К спикерам обращались студенты и старшеклассники не только из Астаны, но и из регио­нов, направляя свои вопросы через социальные сети. Услышать ответы можно было по всей стране благодаря онлайн-трансляции встречи Nur Otan Talks.

Как отметили организаторы, самым главным результатом встречи можно считать не ответы, а вопрос, поступивший от представителей нового поколения казахстанцев: «Как молодежь может принять участие в реализации инициатив Президента, и что сегодняшние студенты и школьники способны сделать для успешного будущего своей страны?»

Об этом и шел серьезный и ответственный разговор.