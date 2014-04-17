Инициативы находят поддержку

Культура
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В Центре коммуникаций при ТОО «Сыр медиа» состоялась пресс-конференция заведующего секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Асылбека Жумабаева и руководителей этнокультурных объединений. Они рассказали об итогах деятельности в минувшем году и поделились планами на будущее. По словам А. Жумабаева, в Приаралье ведется активная работа по реализации положений Стратегии «Казахстан-2050». Разработана и уже утверждена Концепция развития областной АНК до 2020 года, которая укрепит межнациональные отношения, откроет новые возможности в деятельности этнокультурных объединений. Высоко оценил завсекретариатом областной АНК и работу, проводимую одиннадцатью этнокультурными центрами.

В минувшем году областная ассамблея совместно с ними провела целый ряд важных общественных, культурно-массовых мероприятий. В качестве примера было приведено участие кызылординской делегации, в которую вошли и творческие коллективы ЭКЦ, в республиканском мегапроекте «Дорожная карта мира и согласия», позволившем укрепить дружеские и культурные связи с жителями соседней Южно-Казахстанской области. Знаковыми событиями стали инициированные этнокультурными объединениями торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию известного труженика, Героя Социалистического Труда Цай Ден Хака, вечер памяти, посвященный 95-летию заслуженного учителя Казахстана и общественного деятеля Нагимы Ахмадеевой, которая стояла у истоков создания татарского общественно-культурного центра.

Большой интерес вызвали у кызылординцев День турецкой культуры, различные мероприятия других ЭКЦ, совместно организованная ими встреча бывших соотечественников с участием гостей из России, Узбекистана и Израиля, которые отметили, что всегда с теплотой вспоминают своих земляков-кызылординцев и вместе с ними гордятся большими успехами нашей республики. 

А. Жумабаев сообщил очень приятную новость: в текущем году в Кызылорде начнется строительство Дома дружбы. Он выразил уверенность в том, что этот объект станет центром межэтнического согласия и единства народа. В свою очередь председатель татарского ЭКЦ Галия Гизатуллина рассказала о подготовке к празднованию Сабантуя, полюбившегося кызылординцам, который пройдет в регионе с участием высоких гостей и творческих коллективов из Татарстана и Башкортостана. Приятные хлопоты и у корейской диаспоры: в мае в Кызылорде намечены Дни корейской культуры, которые, по словам руководителя областной Ассоциации корейцев Казахстана Елены Ким, также пройдут с участием популярных творческих коллективов, в том числе из Респуб­лики Кореи. Поделились опытом работы и планами и руководители других этнокультурных объединений, отметив: воодушевлены тем, что их инициативы находят поддержку у исполнительных органов и сограждан. 

Юрий ЛИ

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