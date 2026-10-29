Инициативы, определяющие будущее

Это программный документ, определяющий векторы развития нашей страны в новую эпоху. Если учесть, что это первое Послание Президента после принятия новой Конституции и полного обновления политичес­кой системы, то его историчес­кое значение и ответственность за реализацию поставленных задач приобретают особую значимость.

Глава государства ставит перед новыми политическими институтами конкретную задачу – обеспечить качественную и неукоснительную реализацию начатых реформ.

В центре внимания Президента неизменно остаются человек, благополучие граждан и развитие регионов. И на этот раз каждый казахстанец может найти в Послании наиболее актуальные для себя решения. Самое главное – Послание придает новый импульс системной и интенсивной работе всех государственных и общественных структур на благо нашей страны.

В своем Послании народу Президент открыто поднял проблемные вопросы, которые долгое время оставались нерешенными, и дал на них конкретные ответы. Несомненно, это станет прочной основой для успешного и устойчивого развития нашей страны на долгие годы вперед. В этом сходятся мнения всех фракций Курултая.

Депутаты Курултая единоглас­но поддержали инициативы, изложенные в Послании, особо отметив актуальность реформ Президента. В свою очередь, депутатский корпус готов приложить все усилия для качест­венного и своевременного выполнения всех поручений Главы государства. При этом особое внимание будет уделено широкому разъяснению обществу содержания Послания и объединению граждан вокруг общих целей для его реализации.

Нынешнее Послание имеет огромное значение и особую миссию. Уже сейчас мы создаем новую гражданскую инфраструктуру, строительные работы охватывают все регионы страны. Как отметил Президент, Казахстан превратится в одну большую строительную площадку. В этой связи следующий год Глава государства объявил Годом всенародного масштабного строительства. Кроме того, наша страна целенаправленно делает смелые шаги к созданию народной цифровой экономики.

Обозначенные выше цели и задачи возлагают огромную ответственность и на депутатский корпус. Депутаты Курултая должны находиться на переднем крае реализации масштабных преобразований, предложенных Президентом. В этой связи мы обеспечим всестороннее законодательное сопровождение президентских инициатив.

Глава государства поручил соблюдать баланс между накоплением ресурсов Национального фонда и их использованием, направляя средства исключительно на цели, приносящие максимальную пользу обществу. Этот вопрос будет находиться на особом контроле депутатов Курултая.

Особое внимание в Послании уделено развитию логистичес­кой инфраструктуры. Президент поручил создать единую современную сеть железных и автомобильных дорог, которая свяжет все регионы Казахстана и укрепит транзитный потенциал страны. Это стратегическая задача. Комитет Курултая по региональному и инфраструктурному развитию приложит максимум усилий для качественной и своевременной реализации данной инициативы.

Следующее важное направление – энергетика. Эта отрасль также имеет ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности и экономической независимости нашей страны. Президент поставил задачу к 2029 году выйти на уровень производства электроэнергии с устойчивым профицитом. Наряду с модернизацией дейст­вующих электростанций он остановился и на строительстве новых объектов, в том числе с использованием альтернативных источников энергии. Депутатский корпус приложит усилия для законодательного обеспечения мер в этом направлении.

Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей нашей страны. В Послании этому направлению также уделено особое внимание. Глава государства подчеркнул необходимость дальнейшего динамичного развития сельского хозяйства, сделав особый акцент на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Мы будем реализовывать эту задачу совместно с Правительством.

Новый город Алатау придаст дополнительный импульс развитию нашей страны. Он должен стать привлекательным для инвестиций и развития предпринимательства. Для этого необходимы понятная законодательная основа и эффективная судебная система. Глава государства поручил внес­ти соответствующие поправки в Конституционный закон

«О специальном правовом режиме города Алатау». Депутаты Курултая совместно с Правительством в кратчайшие сроки внесут указанные поправки.

Малый и средний бизнес – движущая сила экономики страны. Глава государства поручил совершенствовать механизмы привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к участию в закупках государст­венных органов и квазигосударственных компаний. Депутатам Курултая совместно с Правительством поручено рассмотреть возможность введения трехлетнего моратория с 1 января 2027 года. Профильные комитеты Курултая всесторонне проанализируют положительные и отрицательные стороны предыдущего моратория и предложат соответствующее решение.

Банковский сектор – кровеносная система экономики. Его роль особенно важна в создании цифровой экономики на основе искусственного интеллекта. В этой связи необходимо активизировать долгосрочное кредитование ключевых отраслей. Особое значение имеет расширение возможностей рынка капитала. Глава государства поручил включить конкретные механизмы повышения эффективности этого направления в разрабатываемый Закон «О рынке капитала».

Перед Курултаем поставлена задача совместно с Правительст­вом внести предложения по совершенствованию Налогового кодекса. При этом особое внимание следует уделить обеспечению прозрачности и справедливости налоговой системы на основе цифровых технологий, а также устранению имеющихся противоречий. Кроме того, необходимо совершенствовать бюджетное законодательство. Это позволит повысить эффективность использования государственных средств, качество планирования и управления бюджетными финансами.

Следующая задача – принятие нового Гражданского кодекса. Действующий Гражданский кодекс полностью выполнил свою историческую миссию. Он заложил основу к формированию основных институтов рыночной экономики, закрепил принципы собственности и создал условия для развития предпринимательства. Новый Гражданский кодекс должен обеспечить правовую стабильность, необходимую для эффективной деятельности предпринимателей, инвесторов и граждан.

В целях исполнения поручений Главы государства в сфере социальной поддержки будут приняты меры по развитию инклюзивного образования, повышению статуса медицинских работников и увеличению их заработной платы. Особое внимание будет уделено защите авторитета и престижа педагогов.

Вчера Глава государства, учитывая текущую социально-экономическую ситуацию, принял очень важное решение. Начиная со следующего года минимальная заработная плата будет повышена с 85 тысяч до 110 тысяч тенге.

Это важная социальная мера, направленная на повышение доходов граждан. Этим шагом Президент еще раз продемонстрировал, что благополучие народа для него является первоочередным приоритетом. Данное решение станет существенной поддержкой для граждан с низкими доходами и создаст благоприятные условия для планирования семейного бюджета.

В своем Послании Президент призывает государственные институты и все общество работать во имя будущего. Глава государства поручил разработать документ, охватывающий долгосрочные приоритеты развития страны.

В дальнейшем Курултай совместно с Правительством разработает конкретный план законопроектной работы с установлением четких сроков по каждому закону. Каждая норма новых законов будет направлена на конкретное решение задач, поставленных Президентом. Мы в полной мере используем право законодательной инициативы.

Мы предложим соответствую­щие решения по вопросам, поднятым в Послании. Для этого Курултай должен стать действенной диалоговой площадкой для профессионального обсуждения новых законопроектов. При этом особая ответственность возлагает­ся на Общественную палату при Курултае.

В составе Курултая представлены депутаты пяти политичес­ких партий, граждане, обладающие профессиональным опытом в различных сферах. Среди нас немало креативной молодежи, предпринимателей, юристов и экономистов. Поэтому депутаты должны стать главной движущей силой в разъяснении и популяризации Послания.

В ближайшее время группа депутатов с этой целью выедет в регионы. Мы проведем встречи с трудовыми коллективами, обменяемся мнениями с молодежью, предпринимателями и представителями сельскохозяйст­венной отрасли.

Наша общая задача – не только подробно разъяснить гражданам Послание Президента, но и сплотить общество вокруг обозначенных в нем целей и задач.

Президент поставил перед нами конкретные стратегические задачи по развитию государства и модернизации общества. Теперь необходимо приступить к их реализации уже сегодня, оперативно и без промедления. Это потребует от всех нас высокой ответственности и слаженной работы.