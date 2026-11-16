Инициативы по развитию образования, науки и человеческого капитала рассмотрели в Қазақстан Халық Кеңесі

В Қазақстан Халық Кеңесі обсудили развитие образования, науки и подготовку востребованных кадров. Об этом шла речь на заседании профильной комиссии Комитета по развитию общественных инициатив под председательством Веры Ким и Мурата Абенова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

Опираясь на ключевые ориентиры Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», эксперты рассмотрели конкретные инициативы по укреплению человеческого капитала страны.

В целом по данному направлению поступило 66 инициатив, охватывающих вопросы образования, профориентации, поддержки ученых и социальной защиты. 

Члены Халық Кеңесі разобрали наиболее актуальные идеи, оценили их практическую пользу и наметили механизмы реализации.

Как отмечалось в ходе обсуждения, такой подход позволит сократить дефицит рабочих кадров, повысить занятость молодежи и взрослого населения, а также создать условия для закрепления квалифицированных специалистов в регионах.

В рамках поручений Главы государства член Халық Кеңесі Жандос Актаев выступил с двумя инициативами. Во-первых, он предложил провести глубинные исследования лудомании. По его словам, это поможет составить точный психологический портрет зависимости и даст госорганам эффективные инструменты для борьбы с игровой зависимостью.

Во-вторых, спикер предложил запустить в Акмолинской области пилотный проект SmartCity. Его главная ценность – создание цифрового атласа проблем региона и повышение эргономики городской среды для комфорта жителей.

Вопросы развития науки, инноваций и искусственного интеллекта были отражены в инициативе члена Думана Орынбекова, предложившего комплексные меры по совершенствованию научной сферы. Среди них – поэтапное увеличение финансирования науки, обеспечение стабильного базового финансирования научных организаций, совершенствование системы оценки научных результатов и повышение оплаты труда ученых. Также отмечена важность расширения международного сотрудничества, привлечения казахстанских ученых из-за рубежа и запуска национальной постдокторской программы.

Отдельный блок обсуждения был посвящен роли семьи в развитии человеческого капитала. Мурат Абенов представил предложения по повышению качества образования и укреплению взаимодействия семьи с образовательными организациями. В частности, речь шла о развитии системы поддержки родителей в вопросах воспитания и обучения детей, формировании культуры семейного чтения и осознанного использования цифровой среды. Реализовать эти задачи общественник планирует с помощью новой диалоговой платформы «Кеңес ел», интегрированной с соцсетями. Через нее граждане смогут направлять свои идеи по вопросам образования и человеческого капитала. 

Наталья Дементьева представила проекты по развитию школьной психологической службы и защите ментального здоровья детей. Ее инициативы направлены на поддержку школьных психологов, профилактику буллинга и раннее выявление кризисных ситуаций в учебных заведениях.

Кроме того, спикер подняла вопрос улучшения условий службы и быта военнослужащих. Обновлять армейскую инфраструктуру она предложила с привлечением спонсоров и меценатов.

По итогам заседания участники отметили важность дальнейшей проработки представленных инициатив с учетом их практической значимости и возможного вклада в развитие отрасли. 

Предложения, как отметила председатель Комитета по развитию общественных инициатив Вера Ким, будут систематизированы и переданы для дальнейшего рассмотрения совместно с заинтересованными государственными органами и профильными организациями.

#послание #Халық кеңесі

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