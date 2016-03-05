Инициативы Президента Казахстана обсудили в штаб-квартире ЮНЕСКО
Кожагулова Асель
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже Посол Казахстана во Франции, Постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО Нурлан Даненов встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Надой Аль-Нашиф, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по продвижению идеи создания при ЮНЕСКО Международной академии мира, которая по мнению Президента РК Нурсултана Назарбаева, опираясь на лучший мировой опыт, могла бы вырабатывать прогрессивные идеи и эффективные меры по поддержанию мира и обеспечению устойчивого развития", – говорится в сообщении.
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф высоко оценила инициативу Назарбаева, отметив актуальность и соответствие предложений с основными программами и стратегией Организации. "По мнению Аль-Нашиф, для реализации идеи создания такой академии представляется важным мобилизация интеллектуального потенциала ЮНЕСКО. Созданная в этой связи соответствующая рабочая группа изучит и проанализирует экспертные рекомендации", – уточняется в сообщении.
В рамках обсуждения вопросов имплементации плана действий Международного десятилетия сближения культур (МДСК) на 2013 – 2022 годы был отмечен важный вклад Казахстана в становление данной программы ЮНЕСКО.