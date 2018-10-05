Инициативы Президента можно с уверенностью назвать прорывными – Ашимбаев
В своем Послании Глава государства подтвердил курс Казахстана на всестороннюю модернизацию, считает первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz.
"Социальный характер Послания в очередной раз подчеркивает стремление Президента страны к повышению качества жизни и решению самых насущных проблем наших граждан. Все озвученные инициативы напрямую окажут влияние на жизни миллионов казахстанцев. Повышение минимального размера заработной платы, увеличение расходов на образование и медицину, реформа ЖКХ, дальнейшее развитие АПК, поддержка бизнеса и другие направления можно с уверенностью назвать прорывными с точки зрения социальной модернизации", – прокомментировал Послание Президента Ашимбаев на своей странице в Facеbook.
При этом Глава государства, по мнению зампредседателя партии "Нұр Отан", ответил на многие вопросы, задаваемые в последнее время в обществе, в том числе поднимаемые в социальных сетях.
"Один из них – реформа МВД. Президент еще раз продемонстрировал стремление руководства страны к большей открытости и прозрачности в деятельности государственных институтов, включая правоохранительные органы. Очень важным моментом считаю то, что озвученные Главой государства идеи полностью созвучны с модернизационной повесткой нашей партии", – сказал Ашимбаев.
По его словам, "Нұр Отан" реализует сразу несколько проектов по поддержке бизнеса, повышению статуса учителей и уровня образованности в обществе, строительству спортивной инфраструктуры.
"Отдельным блоком Президент страны выделил дальнейшее развитие "экономики будущего", для потребностей которой наша партия занимается подготовкой кадров через IT-классы и IT-центры. Еще одним проектом, озвученным Главой государства, стал геоинформационный онлайн-сервис, реализацией которого сейчас активно занимается "Нұр Отан". Со своей стороны, мы приложим все усилия к выполнению всех инициатив Елбасы, изложенных в Послании. Уже завтра мы проведем заседание Общенациональной коалиции демократических сил Казахстана, где "сверим часы" с ведущими политическими партиями и общественными объединениями, а также определим конкретные механизмы участия в реализации нового стратегического документа страны", – заключил зампред партии.