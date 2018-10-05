Послание Президента
Инициативы Президента можно с уверенностью назвать прорывными – Ашимбаев
В своем Послании Глава государства подтвердил курс Казахстана на всестороннюю модернизацию, считает первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz.

"Социальный характер Послания в очередной раз подчеркивает стремление Президента страны к повышению качества жизни и решению самых насущных проблем наших граждан. Все озвученные инициативы напрямую окажут влияние на жизни миллионов казахстанцев. Повышение минимального размера заработной платы, увеличение расходов на образование и медицину, реформа ЖКХ, дальнейшее развитие АПК, поддержка бизнеса и другие направления можно с уверенностью назвать прорывными с точки зрения социальной модернизации", – прокомментировал Послание Президента Ашимбаев на своей странице в Facеbook.

При этом Глава государства, по мнению зампредседателя партии "Нұр Отан", ответил на многие вопросы, задаваемые в последнее время в обществе, в том числе поднимаемые в социальных сетях.

"Один из них – реформа МВД. Президент еще раз продемонстрировал стремление руководства страны к большей открытости и прозрачности в деятельности государственных институтов, включая правоохранительные органы. Очень важным моментом считаю то, что озвученные Главой государства идеи полностью созвучны с модернизационной повесткой нашей партии", – сказал Ашимбаев.

По его словам, "Нұр Отан" реализует сразу несколько проектов по поддержке бизнеса, повышению статуса учителей и уровня образованности в обществе, строительству спортивной инфраструктуры.

"Отдельным блоком Президент страны выделил дальнейшее развитие "экономики будущего", для потребностей которой наша партия занимается подготовкой кадров через IT-классы и IT-центры. Еще одним проектом, озвученным Главой государства, стал геоинформационный онлайн-сервис, реализацией которого сейчас активно занимается "Нұр Отан". Со своей стороны, мы приложим все усилия к выполнению всех инициатив Елбасы, изложенных в Послании. Уже завтра мы проведем заседание Общенациональной коалиции демократических сил Казахстана, где "сверим часы" с ведущими политическими партиями и общественными объединениями, а также определим конкретные механизмы участия в реализации нового стратегического документа страны", – заключил зампред партии.

Популярное

Все
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Двухлетний мальчик в гостях утонул в реке в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая
Взрыв в аптеке Шымкента: что известно на сегодняшний день
Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира
Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку референдума в Казахстане
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
Тридцать лет исполнилось со дня вступления Казахстана в ЮНЕСКО
Пристававшего к девочке в автобусе мужчину арестовали на 10 суток в Нур-Султане
Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения на заседании экспертного клуба Sarap в Туркестан​е
Репрессивный характер проверок бизнеса сохраняется в Казахстане – зампред НПП "Атамекен"
Предприниматель рассказал о встрече Токаева с крупными бизнесменами Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана

Читайте также

Послание Президента
Чудо-мечеть и величественный Чарын: уникальные сакральные м…
Послание Президента
Какой учитель нужен школе
Послание Президента
Больше полномочий – выше ответственность
Послание Президента
Казахстанцы смогут положить часть пенсионных на депозит в "…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]