Общество
Инициативы Президента разъяснили многодетным матерям в АНК
5-6 марта под эгидой Ассамблеи народа Казахстана во всех регионах страны состоялось более 75 мероприятий, посвященных разъяснению государственной поддержки многодетных семей и чествованию матерей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

Центральным мероприятием республиканского уровня стала встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом Жансеита Туймебаева с многодетными матерями этнокультурных объединений АНК, которая прошла сегодня, 6 марта, в Астане в Национальной академической библиотеке.

В ней приняли участие многодетные матери столицы, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и других областей, председатели этнокультурных объединений, представители государственных органов, советов матерей АНК, советов общественного согласия АНК, средств массовой информации.

Встреча была посвящена разъяснению инициатив Главы государства по повышению уровня благосостояния казахстанских семей, поддержке многодетных семей с низкими доходами, чествованию многодетных матерей.

Открывая ее, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев привел слова Елбасы о том, что каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем.

"Сегодня государство уделяет особое внимание поддержке малообеспеченных многодетных семей. Повышение критериев оказания адресной помощи, размеров выплат на каждого ребенка, пособий воспитывающим детей-инвалидов, строительство арендных квартир и другие меры направлены на эти цели", - отметил он.

Туймебаев также подчеркнул, что социальные вопросы, темы поддержки материнства, семейных ценностей были и остаются одним из важных направлений деятельности Ассамблеи.

На мероприятии выступили многодетные матери этнокультурных объединений: член чечено-ингушского культурного центра "Вайнах" из Астаны Роза Долгиева, педагог сельской школы Акмолинской области Татьяна Сартаева, индивидуальный предприниматель, депутат городского маслихата из Павлодара Гаухар Акимкулова, преподаватель русского языка и литературы из Караганды Светлана Цемох и другие.

Участницы отметили, что в стране принимаются комплексные меры, чтобы ни одна многодетная семья не осталась без внимания и поддержки государства и общества. При этом они поделились своим опытом совмещения материнского долга по воспитанию детей с самореализацией в сфере своей деятельности.

По итогам встречи в честь Международного женского дня от имени Ассамблеи народа Казахстана многодетным матерям были вручены благодарственные письма и цветы.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
Долго ждали, быстро разобрали
Защититься от биоугроз
О чем расскажет орнамент
Птичку жалко...
Обводнение – дело рук человеческих
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
По пути перемен
В интересах народа
Энергию солнца – школе
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
ОСИротевший дом
Отвечая на вызовы времени
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Энергетика , Общество
Список документов для подключения к газу сократят в Нур-Сул…
Общество , Образование
Как пройдут последний звонок и выпускные, рассказали в Мино…
Общество
Пограничник спас жизнь иностранке в поезде
Общество
VIP-номера для авто покупали по поддельным квитанциям в Аты…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]