Инициативы Президента разъяснили многодетным матерям в АНК
5-6 марта под эгидой Ассамблеи народа Казахстана во всех регионах страны состоялось более 75 мероприятий, посвященных разъяснению государственной поддержки многодетных семей и чествованию матерей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.
Центральным мероприятием республиканского уровня стала встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом Жансеита Туймебаева с многодетными матерями этнокультурных объединений АНК, которая прошла сегодня, 6 марта, в Астане в Национальной академической библиотеке.
В ней приняли участие многодетные матери столицы, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и других областей, председатели этнокультурных объединений, представители государственных органов, советов матерей АНК, советов общественного согласия АНК, средств массовой информации.
Встреча была посвящена разъяснению инициатив Главы государства по повышению уровня благосостояния казахстанских семей, поддержке многодетных семей с низкими доходами, чествованию многодетных матерей.
Открывая ее, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев привел слова Елбасы о том, что каждая казахстанская семья должна почувствовать результаты проводимых реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем.
"Сегодня государство уделяет особое внимание поддержке малообеспеченных многодетных семей. Повышение критериев оказания адресной помощи, размеров выплат на каждого ребенка, пособий воспитывающим детей-инвалидов, строительство арендных квартир и другие меры направлены на эти цели", - отметил он.
Туймебаев также подчеркнул, что социальные вопросы, темы поддержки материнства, семейных ценностей были и остаются одним из важных направлений деятельности Ассамблеи.
На мероприятии выступили многодетные матери этнокультурных объединений: член чечено-ингушского культурного центра "Вайнах" из Астаны Роза Долгиева, педагог сельской школы Акмолинской области Татьяна Сартаева, индивидуальный предприниматель, депутат городского маслихата из Павлодара Гаухар Акимкулова, преподаватель русского языка и литературы из Караганды Светлана Цемох и другие.
Участницы отметили, что в стране принимаются комплексные меры, чтобы ни одна многодетная семья не осталась без внимания и поддержки государства и общества. При этом они поделились своим опытом совмещения материнского долга по воспитанию детей с самореализацией в сфере своей деятельности.
По итогам встречи в честь Международного женского дня от имени Ассамблеи народа Казахстана многодетным матерям были вручены благодарственные письма и цветы.