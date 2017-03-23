​Инициативы во благо народа

– Как нам известно, Вы принимали активное участие в конституционной реформе Египта. Каково Ваше мнение о преобразованиях в этой сфере в Казахстане?

– Мне приятно, что мой первый приезд в Казахстан совпал со значительным событием – конституционной реформой. В ходе визита я ознакомился с поправками, вносимыми в Основной закон, и преобразованиями в целом. Изменения касаются многих сфер жизни. Но меня заинтересовали новшества, введенные в законодательство, особенно в сфере судебных органов и прокуратуры. Четко и ясно обозначается функция каждой структуры. Уверен, в будущем работа этих органов кардинально изменится в лучшую сторону. Главное – все делается в интересах граждан и во благо государства.

Реформы осуществлены по инициативе Президента. Это демонстрирует его дальновидность, любовь к своему народу и стране. Пожалуй, Казахстан – единственное в мире государство, которое приняло такие изменения в Основной закон. В Египте, как и в других странах, конституционные преобразования происходили под давлением внутренних сил. Главное отличие вашей реформы – личная инициа­тива Президента передать ряд своих полномочий госорганам.

Конституционная реформа Казахстана станет образцом для многих государств. Это своевременное и важное решение, принятое Президентом страны. Изменения однозначно будут иметь положительный результат для народа.

– Программа Вашего визита была очень насыщена встречами с официальными лицами республики…

– Да, в Астане прошло несколько встреч с коллегами – председателем Верховного суда Кайратом Мами, Генеральным прокурором Жакыпом Асановым, председателем Конституционного совета Игорем Роговым, председателем Высшего судебного совета Анатолием Смолиным и министром юстиции Маратом Бекетаевым. В Алматы – с акимом города ­Бауыржаном Байбек. Кроме того, состоялось посещение Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак». Также я принял участие в работе международной конференции «Эффективная уголовная политика и оптимальная модель уголовного судопроизводства – приоритетное направление развития современной правоохранительной системы».

Своим визитом мы намеревались внести новый импульс в развитие сотрудничества между нашими странами, которое берет начало с 2006 года, когда был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Казахстана и Египта о сотрудничестве в сфере культуры. Намерены расширить взаимодействие по вопросам судебной системы, образования.

На мой взгляд, большой пласт нововведений осуществлен Казахстаном с внедрением современных информационных технологий в судопроизводство: побывав в суде Астаны, мы ознакомились с ними, есть интерес­ные наработки в этом направлении и в судах Египта. Достигнута договоренность об обмене визитами делегаций Конституционного суда нашей республики и Верховного суда РК.

Считаю, что есть значительные достижения судебных органов двух стран и взаимная нацеленность на обмен опытом, в том числе в сфере сотрудничества с международными судебно-правовыми организациями.

– А какие впечатления у Вас от первой поездки? Понравилась ли наша столица?

– Очарован Астаной – современным красивым городом. Несмотря на прохладную погоду, с первых минут пребывания здесь почувствовал теплоту сердец казахстанцев, ваше дружелюбие и гостеприимство.