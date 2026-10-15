Инновации в поле: студент представил ИИ-разработку для агросектора

Дана Аменова
корреспондент

Первый прототип платформы прошел испытания на кукурузном поле в Кызылординской области

Фото: МНВО РК

Студент первого курса Кызылординского университета имени Коркыт ата Нурдаулет Дузенов разработал интеллектуальную платформу AgriX, направленную на повышение продуктивности сельского хозяйства и эффективное использование ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным министерства, проект позволяет анализировать с помощью искусственного интеллекта данные о сельскохозяйственных угодьях, включая состав почвы, погодные условия, уровень влажности, стадии развития сельскохозяйственных культур и спутниковую информацию. На основе полученных данных платформа предоставляет сельхозпроизводителям конкретные рекомендации по поливу, внесению удобрений и уходу за посевами.

Первый прототип платформы прошел испытания на кукурузном поле в Кызылординской области. Система предварительно спрогнозировала урожайность на уровне 9,8 тонны с гектара. По результатам пилотного испытания урожайность увеличилась с 6-7 до 10,2 тонны с гектара.

«Научная особенность проекта AgriX заключается в сочетании технологий искусственного интеллекта с научно обоснованными агрономическими методиками. Для прогнозирования урожайности применяется алгоритм машинного обучения XGBoost, а для расчета потребности сельскохозяйственных культур в воде – методика FAO-56. В настоящее время платформа содержит данные по 62 сельскохозяйственным культурам. Основная цель проекта – расширить возможности принятия решений в сельском хозяйстве на основе данных. Использование платформы позволит рациональнее расходовать воду и удобрения, сокращать затраты сельхозпроизводителей и повышать урожайность», – отметили в Миннауки. 

Там же добавили, что в настоящее время AgriX проходит этап пилотных испытаний. В дальнейшем планируется повысить точность алгоритмов, расширить масштабы тестирования, интегрировать платформу с датчиками для измерения показателей почвы в режиме реального времени, а также подготовить решение к коммерческому внедрению.

#студент #ИИ #поле #агросектор

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