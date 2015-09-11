Инноваторов поддержат финансами Свежий выпуск 402 Глеб МАЛЫХ

– Теперь к нам могут обращаться изобретатели с инновационными проектами в сфере нано- и космической отрасли, прогрессивных технологий в мебельной и деревообрабатывающей промышленности, фармацевтической отрасли, медицинской промышленности, биоинженерии, генной инженерии, агрохимии, робототехники, – отмечает заместитель председателя правления АО «НАТР» Омиржан Ташимов. Кроме того, согласно приказу будут рассматриваться проекты в легкой и пищевой промышленности, а также разработки, связанные с прогрессивными технологиями в упаковочной и строительной промышленности. Данные изменения позволят максимально увеличить охват инноваторов в отраслевом разрезе.

Напомним, что на сегодня действуют 9 видов инновационных грантов. На поддержку производства высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития казахстанские предприниматели могут получить грант в размере до 50 млн тенге, на коммерциализацию технологий – до 30 млн тенге, на промышленные исследования – до 30 млн тенге, на патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях – до 6 млн 250 тыс. тенге. Действующие предприятия могут получить гранты на внедрение управленческих производственных технологий – до 15 млн тенге, на повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом – до 2 млн тенге, на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов – 9 млн тенге, на привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций – до 35 млн тенге, на приобретение технологий – до 150 млн тенге.

Программа реализуется Министерством по инвестициям и развитию. Оператором программы является АО «НАТР».



