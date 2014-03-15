Инновации для аграриев

В ходе встречи обсуждалось состояние отечественной аграрной науки, а также актуальные вопросы ее дальнейшего развития. А. Куришбаев доложил о последних достижениях университета и реализации поручений Главы государства по созданию на базе вуза международного исследовательского аграрного университета.

Нурсултан Назарбаев отметил, что, несмотря на наличие в Казахстане достаточных земельных и человеческих ресурсов, сельскохозяйственная отрасль в стране не развивается должными темпами.

– Мы собираем хороший урожай только в том случае, если погодные условия соответствующие и выпадает необходимое количество осадков. Конечно, производительность в сельском хозяйстве по сравнению с прежними годами выросла, но еще предстоит активно работать в этом направлении. Государство выделяет на решение этой задачи значительные ресурсы, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в агропромышленном комплексе следует использовать уже проверенные мировые технологии, которые необходимо внедрять с учетом казахстанских условий.

– В сфере развития агропромышленного комплекса осуществляет работу АО «КазАгроИнновация» с большим количеством научно-исследовательских институтов, и государство ежегодно выделяет значительные средства на их деятельность. Однако между этими исследовательскими организациями и фермерами нет должного взаимодействия, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи А. Куришбаев сообщил о работе над концепцией создания исследовательского аграрного университета, начале реформирования системы управления и образовательного процесса. Кроме того, налажено сотрудничество с ведущими зарубежными университетами и научными центрами, подготовлены пилотные международные исследовательские программы. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по рассмотренным вопросам, сообщила пресс-служба Президента.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА