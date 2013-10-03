Экономика
Инновации для энергетики
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Эти события являются крупнейшими как для Казахстана, так и для стран Прикаспийского региона, и проводятся при поддержке Министерства нефти и газа РК, Национальной компании «КазМунайГаз», акимата Алматы, а также союза сервисных компаний KazService и дипломатических миссий стран-участниц.

Казахстанские компании доминируют на выставке, составляя третью часть от всего количества экспонентов. В число лидеров входят также Россия, Китай и Германия. Кроме них национальными стендами представлены Италия и Канада. Всего же ее участниками стали более 460 фирм из 22 стран мира.

На конференции обсуждены перспективы развития ключевых углеводородных месторождений Казахстана, планы разработок сланцевых ископаемых, инновационные решения в геологоразведке и нефтедобыче, использования новых технологий для оптимизации транспортировки нефти.

Большое внимание уделялось увеличению доли местного содержания. Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Казахстане доктор Кэролин Браун отметила, что в нашей рес­публике работает около ста британских компаний, с которыми сотрудничают 1 600 местных поставщиков изделий.

Глава представительства ЕС в нашей стране Аурелия Бушез констатировала, что государства Европейского союза являются крупнейшими инвесторами РК, динамично развиваются торговые отношения и сотрудничество в области энергетической безопасности. В этом плане она одобрила инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию «зеленой» экономики и присоединению страны к идее усиления прозрачности добывающей отрасли.

Участники конференции посетили выставку KIOGE 2013, которая примечательна рядом новшеств. Так, благодаря расширению уличной экспозиции увеличена выставочная площадь. Одним из ярких экспонентов является Прикаспийский машиностроительный комплекс, который специально для демонстрации привез в Алматы станок-качалку, применяемый на нефтедобывающих скважинах.

Более 20 семинаров проводятся в новом формате – на открытой площадке с привлечением большого числа посетителей.

Вадим Махин, Алматы

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