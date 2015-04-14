Инновации для инженеров Свежий выпуск 790 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

В приветственном слове ректор вуза академик Жексенбек Адилов отметил: этот день для ученых и преподавателей имеет особое значение. Он подчеркнул, что в Стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача по переходу к инновационной экономике, где современное образование призвано занять центральное место.

Сегодня глобализация, увеличение доли мульти­дисциплинарных исследований, стремительное развитие и усложнение наукоемких технологий оказывают серьезное влияние на изменение роли инженера в высокотехнологичной промышленности и в обществе. Поэтому на секционных заседаниях выступления ученых касались в основном инноваций, в том числе в сфере энергосбережения. Завершился День науки красивым студенческим гала-концертом «Весна в КазНТУ».



