Инновации для инженеров

Свежий выпуск
790
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
В приветственном слове ректор вуза академик Жексенбек Адилов отметил: этот день для ученых и преподавателей имеет особое значение. Он подчеркнул, что в Стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача по переходу к инновационной экономике, где современное образование призвано занять центральное место.
Сегодня глобализация, увеличение доли мульти­дисциплинарных исследований, стремительное развитие и усложнение наукоемких технологий оказывают серьезное влияние на изменение роли инженера в высокотехнологичной промышленности и в обществе. Поэтому на секционных заседаниях выступления ученых касались в основном инноваций, в том числе в сфере энергосбережения. Завершился День науки красивым студенческим гала-концертом «Весна в КазНТУ».

Популярное

Все
Демократизация, права человека, верховенство закона
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
О «курах», «баронах» и «капусте»
Знак глубокого уважения
Одной рукой рубим, другой – сажаем
В фокусе – наследие улуса
Сила литературного слова
Злополучная девятиэтажка
Леса без пожаров
Об особенностях национальной истории
Недетская забота
Ахиллесова труба
Центр приема граждан открылся в Акмолинской области.
Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Атом: не только мирный, но и безопасный
Попасть в молоко
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Железнодорожные станции в Астане сменят название
Как доставить важные грузы?
В Алматинской области появится город - указ президента
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
В борьбе за автономию и исконные земли
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Читайте также

Центр приема граждан открылся в Акмолинской области.
Ахиллесова труба
Леса без пожаров
Злополучная девятиэтажка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]