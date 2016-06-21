​Инновации и опыт педагогов

Педагогические чтения организовывает АО «НЦПК «Өрлеу» с целью повышения мастерства работников сферы образования, обобщения и распространения лучшего инновационного опыта, мотивации к профессиональной самореализации, поддержки инициатив и распространения позитивной образовательной практики.

В повестку педагогических слушаний вошли семь направлений – по дошкольному воспитанию и обучению, начальному, среднему, дополнительному, высшему, техническому и профессиональному образованию, педагогическому менеджменту. Все они призваны показать лучший опыт педагогов страны и помочь им обменяться мнениями. Приглашены педагогические коллективы и руководители организаций всех уровней образования из всех регионов Казахстана.

Педагогические чтения Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» провел в несколько этапов. Вначале они состоялись внутри организаций образования, затем прошли районные, городские и областные во всех 16 филиалах НЦПК «Өрлеу» – институтах повышения квалификации. Впереди – республиканский этап в Павлодаре. Всего в слушаниях участвовали 32 824 педагога из 7 803 организаций образования. Во время педагогических чтений прозвучали содержательные доклады, которые будут опубликованы. Кроме того, лучшие доклады работников образования отмечены дипломами. По итогам завершившихся трех этапов педагогического форума 122 лучшие работы планируется представить на республиканском туре, который состоится 23–24 июня.

Во время прохождения всех уровней педагогических слушаний учителя продемонстрировали свой опыт и инновации, проводили мастер-классы и презентации. Это были как индивидуальные проекты, так и работы, выполненные авторскими коллективами. Экспертный совет оценивал актуальность темы, глубину осмысления проблем, практическую значимость и культуру оформления презентаций. Отмечено качество и высокий уровень демонстрационных работ, а также то, что представленные материалы полно отразили позицию учителей, их осознание своей роли в обновлении образования.

А это значит, что преподавателям удалось отразить свое понимание основных трендов в сфере образования и науки. Это реализация национальной идеи «Мәңгілік Ел», полиязычие, инклюзивное образование, модернизация системы ТиПО и высшего образования, повышение гражданской активности детей и подростков в условиях дополнительного образования, реализация новых подходов в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров.

Радует, что педагогические чтения вызвали большой интерес среди учителей. Форум открыл для них новые горизонты, дал возможность обменяться опытом в распространении инновационных образовательных технологий обучения. И показал, что учитель – это главное действующее лицо школьных преобразований. Все это требует от учителя переориентации деятельности на новые педагогические ценности, повышения профессионального мастерства и формирования исследовательской культуры.

И главное – республиканские педагогические чтения наглядно подтверждают главную мысль о том, что хороший учитель, опираясь на опыт и знания таких великих педагогов и просветителей, как Ыбрай Алтынсарин, должен совершенст­вовать свою творческую жизнь, быть в постоянном профессиональном поиске. Искать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – это путь педагога современного мира. На республиканском туре в Павлодаре, уверена, мы увидим лучшие работы педагогов Казахстана. Всем участникам педагогических чтений – новых свершений, побед и креативных идей!