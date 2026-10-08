Инновации меняют характер грузоперевозок

В Астане проходит 29-я Казахстанская международная выставка «Транспорт и логистика» – TransLogistica Kazakhstan 2026. На три дня Международный выставочный EXPO-центр столицы превратился в главный эпицентр транспортно-логистической отрасли Центральной Азии.
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