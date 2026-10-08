Инновации меняют характер грузоперевозок

Событие
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане проходит 29-я Казахстанская международная выставка «Транс­порт и логистика» – TransLogistica Kazakhstan 2026. На три дня Международный выставочный EXPO-центр столицы превратился в главный эпицентр транспортно-логистической отрасли Центральной Азии.

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Открывая мероприятие, проводимое в рамках традиционной Транспортной недели Казахстана, вице-министр транс­порта РК Жанибек Тайжанов отметил важную роль нашей республики как ключевого сухопутного моста между Европой и Азией.

– Казахстан уверенно укрепляет статус главного транзитно-логистического хаба в регионе. Перед нами стоят масштабные задачи по реализации крупных инфраструктурных проектов, цифровизации процессов и диверсификации международных коридоров. Выставка TransLogistica Kazakhstan традиционно выступает эффективной диалоговой площадкой для государств, ведущих экспертов и крупного бизнеса. Особо приятно отметить нынешний масштаб мероприятия, – сказал вице-министр, приветствуя участников выставки.

Масштаб экспозиции действительно впечатляет: выставочные залы МВЦ EXPO общей площадью 12 тыс. кв. м объединили 230 компаний из 20 стран мира, из которых 101 – казахстанская и 129 – зарубежные. Особенностью текущего года стало участие 36 новых экспонентов, а также дебют Турецкой ассоциации экспортеров услуг, объединяющей свыше 700 структур.

Другим новшеством инфраструктуры выставки стала интерактивная подкаст-зона «Люди, которые двигают мир» для проведения в режиме реального времени профессиональных диалогов с топ-менеджерами и лидерами рынка.

На стендах выставки представлены логистические операторы, администрации морских портов, железных дорог, специаль­ных экономических зон, произ­водители складского оборудования, а также разработчики цифровых сервисов для управления цепочками поставок.

Проектный менеджер турецкой компании Gürkan Nakliyat, специализирую­щейся на негабаритных проектных перевозках из Европы в Казахстан и страны Центральной Азии через Турцию, Алина Жишкевич рассказала о сложных мультимодальных маршрутах.

– Мы доставляем тяжелую и негабаритную технику, например элементы огромных карьерных экскаваторов Komatsu PC-2000 и PC-3000 или крупногабаритные части промышленных печей, – рассказала она. – География поставок охватывает весь континент: мы фрахтуем суда из Испании или Германии до портов Турции, а оттуда собственным автотранспортом везем грузы в Казахстан и Узбекистан.

Не менее масштабные задачи решают и отечественные партнеры. Как сообщила директор департамента по логистике и экспедированию Arlan Group Айгерим Сайбулатова, компания достаточно успешно расширяет географию своего присутствия и фирменный железнодорожный и автопарк. Располагая собственными крытыми вагонами, полувагонами, цис­тернами, фитинговыми платформами, хопперами, она закрывает потребности в перевозках по всей сети железнодорожной колеи 1520, работая на направлениях из Китая, стран Прибалтики, Центральной Азии, Грузии и Азербайджана.

Литовская Baltic Cargo Agent предоставляет полный спектр логистических услуг «от двери до двери», включая морские, железнодорожные, мультимодальные перевозки, а также доставку опасных (ADR) и негабаритных грузов. Азербайджанская Alliance Logistics LLC, выступая уполномоченным экспедитором ЗАО «Азербайджанские железные дороги», обеспечивает около 40% общего объема перевозок по основным коридорам Кавказского региона, специализируясь на зерне, нефти и генеральных грузах.

В свою очередь белорусский международный оператор JENTY с 30-летним опытом и автопарком более чем в тысячу грузовиков ежегодно выполняет десятки тысяч рейсов по маршруту Китай – Казахстан – Россия – ЕС. Крупнейший в мире производитель железнодорожного транспорта – китайская корпорация CRRC – хорошо знакома казахстанцам по проекту системы легкорельсового транс­порта (LRT) в Астане.

Ключевое преимущество выставки TransLogistica Kazakhstan 2026 – ее проведение в едином комплексе с IX Международным транспортно-логистическим бизнес-форумом New Silk Way. Синергия деловой программы и экспозиции позволяет синхронизировать позиции бизнеса и уполномоченных органов.

Участников ожидает насыщенная деловая программа, включающая панельную сессию «Центральная Азия: новый логистический хаб», 3-ю конференцию BreakBulk Kazakhstan по перевозке негабаритных грузов, 5-ю конференцию по складской логистике и экспертную площадку Expert Talks «Future Check: транспорт и логистика Казахстана – 2035».

Главный упор в дискуссиях сделан на системный переход от простого управления перевозками к внедрению инноваций: сквозной цифровизации, автоматизации складских процессов, созданию цифровых платформ мониторинга и снижению барьеров на международных маршрутах.

Организаторами выставки выступают компании Iteca и «Атакент-ЭКСПО» совместно с международным партнером ICA Events при официальной поддержке Министерства транспорта Казахстана и ведущих профильных ассоциаций.

#выставка #TransLogistica Kazakhstan 2026 #Транс­порт и логистика

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