Не случайно местом проведения столь представительного собрания, где проходила сверка интересов, был выбран недавно открывшийся в Уральске новый офис компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Консорциум является одним из самых крупных в регионе работодателей. К тому же планируется расширение карачаганакского проекта, и в связи с этим особую актуальность приобретают вопросы импортозамещения и процедур определения отечественных поставщиков товаров и услуг. Этой теме было уделено значительное внимание.

Как отметил аким области Алтай Кульгинов, Приуралье располагает значительным экономическим потенциалом. В условиях новых глобальных вызовов особого внимания требует создание благоприятного инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и широкого применения инновационных технологий. На форуме обсуждались также вопросы экологии. О проводимой работе по созданию «зеленой» экономики рассказал заместитель генерального директора Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков. Говорилось также о сотрудничестве с международными институтами развития, механизмах государственной поддержки предпринимательства и стартап-проектов, модернизации машиностроительных предприятий, развитии гостиничного бизнеса. Большой интерес вызвал проект Smart Citi, предусматривающий совершенствование инфраструктуры Уральска, создание экологически чистой, безопасной и комфортной городской среды.

На форуме были подписаны меморандумы и соглашение о сотрудничестве. Так, АО «НАТР» и АО «НК «СПК «Орал» в рамках программы «умный город» планируют организовать энергоэффективный комплекс на базе технопарка «Алгоритм». Подписан меморандум между акиматом ЗКО и ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» о проведении анализа состояния развития экономики, банковского дела, финансовых услуг и предпринимательства. Областной акимат, АО «НК «СПК «Орал» и ТОО «Международный аэропорт «Орал» объединят усилия в реализации проекта реконструкции воздушной гавани региона.

На сентябрь запланировано проведение в Уральске международного инвестиционного форума WestKazInvest.