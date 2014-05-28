Инновации – в АПК

Участники совещания обсудили состояние и перспективы развития научного потенциала отраслевых научных институтов и опытных станций, центров системы АО «КазАгроИнновация»; внедрение в производство научных разработок; взаимодействие науки и производства; подготовку кадров, привлечение молодых ученых.

В текущем году внесены изменения и дополнения в отраслевые программные документы и мастер-планы, в разработке которых принимали участие ученые и специалисты АО «КазАгроИнновация». Для повышения результативности исследований будут выстроены механизмы взаимодействия отраслевых институтов и опытных станций, основной целью которых является внедрение в производство научных разработок, взаимодействие с бизнесом в исследованиях. На совещании отмечена необходимость ускоренной модернизации научно-исследовательской базы науки, активизации работы институтов в международных совместных исследованиях.

В ходе совещания председатель правления АО «Каз­АгроИнновация» А. Сатыбалдин сообщил, что изменениям подвергнутся процедуры кадровых назначений на занятие должностей всей системы компании.

Сергей ОСАНОВ