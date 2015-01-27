Свежий выпуск Инновации в приоритете Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Интерес к промзоне проявляют и иностранные инвес­торы – заявки на создание производств подали компании с малазийским, турецким и китайским капиталами. Уже к концу текущего года три предприятия приступят к выпуску продукции. Всего же региональным координационным советом было отобрано 28 проектов на сумму более 230 млрд. тенге.

Одним из первых объектов, который заработает в индустриальной зоне, станет тепличный комплекс. На площади в 12 га будут выращиваться овощи для продовольственного рынка Алматы. Первый урожай планируют собрать уже в декабре нынешнего года.

Отбор проектов в индуст­риальную зону Алатауского района начался в 2013 году. Приоритет отдается инновационным предприятиям пищевой, строительной, фармацевтической, химической и легкой промышленности. Заводы и производства должны заработать на полную мощность уже через два года. Для облегчения работы бизнесменов на каждом участке создана необходимая инфраструктура: подведены электроэнергия, водоснабжение, построены дороги.



