​Инновации – в сельское хозяйство

Здесь работают более 150 высококвалифицированных специалистов, ученых, в том числе академик и два члена-корреспондента НАН РК, 17 док­торов и 42 кандидата наук. 27 сотрудников обучаются в PhD-докторантуре и магист­ратуре. Холдинг является ведущим научно-производственным комплексом и включает 12 научно-исследовательских подразделений химического, фармакологического, биологического и фармацевтического профилей.

В области фитохимического изучения растительного сырья и создания препаратов на его основе «Фитохимия» является одним из ведущих научных центров в стране и обеспечивает научно-техническое сопровож­дение развития отечественной фармацевтической отрасли. На базе МНПХ дейст­вует Карагандинский фармацевтический завод, выпускаю­щий более 70 наименований отечественных конкурентоспособных лекарственных препаратов на натуральной основе.

Об этом и многом другом гос­ти узнали во время пребывания в МНПХ. Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев и кандидат в депутаты Мажилиса Талгат Зейнуллин ознакомились с уровнем оснащения предприятия, новыми технологиями и условия­ми работы сотрудников, с выпус­каемой ими продукцией, ее реа­лизацией на рынках страны и за рубежом. Во время презентации предвыборной программы партии «Вернем традиции народу!» особое внимание гости и участники встречи уделили внедрению инновационных технологий в сельское хозяйство. И в таких начинаниях всегда поддерживается инициатива научных сотрудников.