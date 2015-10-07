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Инновационная школа молодых инженеров

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Инновационные разработки Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева и молодых ученых других вузов были представлены на Евразийском энергетическом форуме. Они, без сомнения, придадут еще больший импульс повышению уровня исследований и разработок в сфере новой энергетики, освоению прогрессивных технологий, укреплению международных связей и повысят авторитет казахстанских ученых и инженеров, считает уполномоченное лицо КазНИТУ Абдикарим Зейнуллин.
Он сообщил, что вуз сегодня выполняет 20 научных проектов, связанных с энергетикой, и девять проектов – по нефтегазовому делу. По его словам, с момента своего создания, а именно с 2005 года, ассоциация KAZENERGY осуществляет образовательную программу для поддержки социальных и образовательных проектов, подготовки высококвалифицированных кадров. С 2007 года ассоциация предоставляет гранты и стипендии студентам вузов и учащимся профессиональных лицеев и колледжей. И таким образом содействует реализации образовательной стратегии государства по развитию человеческого капитала, динамичного и устойчивого становления топливно-энергетического комп­лекса страны. Например, студенты и магистранты Института геологии и неф­тегазового дела КазНИТУ­ всегда активно участвуют в работе ежегодного Евразийского энергетического форума KAZENERGY, в ежегодных слетах стипендиатов и грантников, международных молодежных конференциях. Наиболее активные студенты, имеющие научные достижения, становятся победителями конкурсов ассоциации и стипендиатами им. Сафи Утебаева. Так, в 2015 году 25 студентов КазНИТУ им. К. Сатпаева выиграли грант KAZENERGY.
Студенты вместе с науч­ными руководителями представили на выставке X Евразийского форума KAZENERGY свои проек­ты. Например, внимание специалистов привлекла работа КазНИТУ – «Технология полимерного заводнения для увеличения нефтеотдачи пластов». В первую очередь тем, что при ее применении расход полимерного реагента для извлечения одной тонны нефти в десять и более раз уменьшается по сравнению с ныне существующими технологиями гелеполимерного заводнения. На ноу-хау уже получен инновационный патент РК и проведены опытно-промышленные испытания на месторождении Кумколь. Кроме того, подписано лицензионное соглашение с ТОО «Научно-технический центр «Востокнефтегаз-2050».
Другая работа молодых ученых этого же вуза – «Повышение нефтеотдачи пластов с помощью энергоаккумулирующих веществ» – обещает стоимость нового разработанного ими химического реагента Rau-85 ниже стоимости щелочных металлов и большинства применяемых на нефтяных месторождениях в настоящее время гидрореагирующих составов и горючеокислительных смесей. Эта технология также прошла испытания на месторождениях Карсак НГДУ «Доссормунайгаз», «Эмбамунайгаз», скважинах № 228 и 254.
Повестка форума оказалась насыщенной. Кроме выставки достижений молодых ученых, состоялись пленарные и программные секции, а также научно-практические конференции, «круглые столы», инновацион­ная школа, молодежный форум и заседание женского энергетического клуба. По словам студентов, форум предоставил им уникальную возможность поделиться опытом и получить новые практические знания.

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