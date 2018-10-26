​Инновационная синергия

23 казахстанские компании презентовали государственным органам и представителям бизнеса Республики Узбекистан 60 ИТ-решений для сфер электронного правительства, здравоохранения, образования, транспорта, безопасности.

Презентация проектов прошла в рамках встречи заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Жумагалиева и первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбая Раматова по вопросам сотрудничества в рамках программы «Цифровой Казахстан» и программы цифровой трансформации Узбекистана.

В своем приветственном выс­туплении Аскар Жумагалиев поблагодарил узбекских коллег за интерес к совместному сотрудничеству и рассказал о программе «Цифровой Казах­стан», инициированной Главой государства.

– Данная встреча является платформой для плодотворного взаимодействия в сфере ИКТ, поскольку сегодня мы не можем говорить об инновационном развитии в одиночку, – отметил он.

По итогам встречи состоялось подписание меморандумов о сот­рудничестве между сторонами. В частности, казахстанская ИТ-компания АО «Казтелепорт» подписала меморандум о сотрудничестве с ЧАКБ Universal Bank. Соглашение и меморандум о сот­рудничестве также подписали АО «Национальные информа­ционные технологии» с Центром развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан и Единым интегратором по созданию и поддерж­ке государственных информационных систем UZINFOCOM. Также в процессе согласования находится ряд меморандумов и соглашений.

Помимо ИТ-компаний с казахстанской стороны во встрече приняли участие представители Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и другие организации.