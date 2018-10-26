​Инновационная синергия

Свежий выпуск
463
Владимир Осипов

23 казахстанские компании презентовали государственным органам и представителям бизнеса Республики Узбекистан 60 ИТ-решений для сфер электронного правительства, здравоохранения, образования, транспорта, безопасности.

Презентация проектов прошла в рамках встречи заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Жумагалиева и первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбая Раматова по вопросам сотрудничества в рамках программы «Цифровой Казахстан» и программы цифровой трансформации Узбекистана.

В своем приветственном выс­туплении Аскар Жумагалиев поблагодарил узбекских коллег за интерес к совместному сотрудничеству и рассказал о программе «Цифровой Казах­стан», инициированной Главой государства.

– Данная встреча является платформой для плодотворного взаимодействия в сфере ИКТ, поскольку сегодня мы не можем говорить об инновационном развитии в одиночку, – отметил он.

По итогам встречи состоялось подписание меморандумов о сот­рудничестве между сторонами. В частности, казахстанская ИТ-компания АО «Казтелепорт» подписала меморандум о сотрудничестве с ЧАКБ Universal Bank. Соглашение и меморандум о сот­рудничестве также подписали АО «Национальные информа­ционные технологии» с Центром развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан и Единым интегратором по созданию и поддерж­ке государственных информационных систем UZINFOCOM. Также в процессе согласования находится ряд меморандумов и соглашений.

Помимо ИТ-компаний с казахстанской стороны во встрече приняли участие представители Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и другие организации. 

Популярное

Все
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Аман Тулеев – человек-эпоха
Запрет решит проблему?
Реликвия вернулась на родину
Будем строить ЕНУ-град
Цели достигнуты, задачи выполнены
Первый и важный шаг
Служить или управлять
За службу – в университет
Когда поет душа
Студенческие метры
В замкнутом цикле
У коммунальщиков – свой светофор
Дорогами опутана земля
Будьте любезны!
Благополучной службы!
Шокирующее признание
Урок вежливости
Все включено
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

В замкнутом цикле
Шокирующее признание
Благополучной службы!
Без паники!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]