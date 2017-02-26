Инновационная жемчужина Астаны Статьи 843 Досжан Нургалиев

Комфорт и безопасность будут обеспечены



Напомним, III Собрание международных участников ЕХРО 2017 – это заключительная встреча партнеров перед началом Международной специализированной выставки, и оно проводилось для того, чтобы партнеры могли еще раз оценить и взвесить все технические моменты и возможности для достижения общего результата предстоящей выс­тавки. А главный результат или успех ЕХРО 2017 будет состоять не столько в визуальном эффекте, сколько в торжестве самой идеи, заложенной в основе ее тематики, – «Энергия будущего», которая символизирует начало новой технологической эры и нового мироустройства в XXI веке. И отрадно, что этот символический старт в будущее с демонстрацией всех технических возможностей человечества, включая «зеленый» потенциал Казахстана, состоится именно в Астане, а не где-нибудь на Карибах – голубой мечте мирового обывательства.



В целом в ходе этой встречи предусматривалось обсудить весь спектр вопросов, связанных с архитектурой и строительством ЕХРО 2017, операционным и сервисным обслуживанием выс­тавки, системой комплексной безопасности, международным участием, ключевыми тематичес­кими мероприя­тиями и другими аспектами. Но главный момент здесь состоит в том, что каждая страна-участница заинтересована в максимальном продвижении собственных «зеленых» брендов, которые уже сегодня спешат застолбить на глобальном рынке новых технологий свои лидирую­щие позиции. И в этом смысле ЕХРО 2017 явно дает им большой карт-бланш на будущее. И если подходить к освещению событий с этой точки зрения, то «треволнения» представителей отдельных стран по поводу некоторых деталей внешнего интерьера павильонов, в общем-то, понятны – заявить о себе громко на собрании, оно, конечно же, эффектнее, чем молчать, когда дело касается конкуренции и лидерства в глобальном технологическом мейнстриме.



В своем выступлении глава Национальной компании «Астана ЕХРО 2017» Ахметжан Есимов отметил, что в настоящее время продолжается активная передача павильонов международным участникам для проведения дальнейших инсталляционных работ. Многие страны уже приступили к строительно-монтажным работам, но все же, как говорится, дорога ложка к обеду.



– До начала выставки остается всего 108 дней, поэтому мы приглашаем остальных участников активизировать работу по организации своих павильонов, – сказал Ахметжан Есимов.



Он сообщил, что для удобства участников выставки разработаны директивы по различным операционным направлениям. Запущен единый центр обслуживания, где оказываются визовая поддержка, налоговые, банковские, страховые и иные услуги госорганов Казахстана. Внедрена также информационная система аккредитации, которая позволяет максимально сократить время прохождения процедуры. Для проживания комиссаров национальных секций, членов их семей и технического персонала павильонов на территории ЕХРО построен городок на 1 374 квартиры. Кроме того, к удобству зарубежных гостей Казахстан ввел безвизовый режим для 45 стран.



Внимание делегатов было обращено и на то, что современные мировые реалии выдвигают особые требования к мерам безопасности в рамках массовых мероприятий. В связи с этим, как отметил Ахметжан Есимов, изучен опыт организации Миланской и Шанхайской выставок, Олимпийских игр в Сочи и Рио-де-Жанейро. На основе этого опыта в Астане разработан Операционный план по всем направлениям безопасности, который будет способствовать обеспечению максимальной степени надежности и комфорта для всех участников выставки. Работа полиции будет усилена мощной системой видеонаблюдения – более 3 тыс. камер, размещенных на территории города.



Со своей стороны аким Астаны Асет Исекешев сообщил международным участникам собрания, что в мае текущего года завершится строительство нового терминала аэропорта с разделением международных и внутренних рейсов, что позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани столицы Казахстана до 7,6 млн человек. К этому времени будет запущен и новый железнодорожный вокзал, который также станет большим подспорьем в создании максимальных транспортных возможностей для гостей ЕХРО и туристов.



Что касается обеспеченности столицы местами для проживания, то в настоящее время в Астане уже имеются 169 гостиниц и 36 хос­телов. К началу выставки дополнительно будут задействованы еще 16 гостиничных комплексов, в том числе порядка 10 тыс. съемных квартир, расположенных в жилых кварталах города. Всего для размещения людей, которые прибудут в Астану на ЕХРО, предполагается подготовить не менее 35 тыс. жилых мест.



Как отмечалось, на сегодня в городе функционирует порядка 760 кафе и ресторанов. К началу выставки планируется открыть еще 140 новых объектов питания, различные кухни, включая национальные, европейские, китайские и другие.



– Мы приложим все усилия, чтобы вы чувствовали себя безопасно и комфортно у нас, – сказал аким зарубежным участникам.



В рамках ЕХРО 2017 планируется проведение целого ряда важных мероприятий, посвященных тематике выставки, перспективам региональной интеграции и дальнейшего развития глобального «зеленого» тренда. Среди них – проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Также сос­тоится церемония вручения меж­дународной премии «Космос» в размере 20 тыс. евро за лучший инновационный проект по тематике «Энергия будущего». К участию в конкурсе приглашены граждане и организации 160 стран, входящих в Международное бюро выставок.



– Это социальный проект, основанный Международным бюро выс­тавок и Фондом EXPO 90. Премия будет поддерживать и развивать инициативы, связанные с новыми подходами к решению проблем в области экологии и развития «зеленых» практик, – отметил генеральный секретарь МБВ Висенте Лоссерталес.



В рамках мероприятия состоя­лось подписание Договора об учас­тии Герцогства Люксембург в ЕХРО 2017 и официальная передача павильона Швейцарии. Кроме того, были проведены и другие встречи, в том числе с операционным директором бюро ЕХРО 2020 (Дубай) Саймоном Клэгом, по итогам которой достигнуто соглашение о создании рабочей группы двух стран по передаче опыта Астаны для подготовки предстоящей Дубайской выставки ЕХРО.



Уровень готовности – высший бал



На сегодня участие в Международной специализированной выставке ЕХРО 2017 официально подтвердили 115 стран и 18 международных организаций. Ожидается, что по числу стран-участниц выставка в Астане станет одной из самых масштабных за всю историю ЕХРО, а по тематической значимос­ти и вовсе беспрецедентной. По­этому с учетом трудоемкости процесса ее подготовки организация этого мероприятия соизмерима с важной миссией, возложенной на плечи не только национальной компании, но и государства в целом. С большой ответственностью и активностью к подготовке мероприятия подходят и все страны-участницы.



Как отметил комиссар секции Швейцарии Мануэль Салчли, его страна сегодня находится на завершающем этапе строительства своего павильона в Астане.



– Для павильона Швейцарии все идет по плану и, судя по темпам работ, мы находимся в активной фазе строительства и будем готовы к работе над контентным содержанием 2 апреля, – сказал представитель Швейцарии.



Делегация Королевства Монако уже приняла свой павильон и в ближайшие дни предоставит предварительный проект для оформления декораций.



– Совместно с посольством Швейцарии сегодня мы работаем и над подбором персонала для деятельности павильона. И очень впечатлены уровнем владения местной молодежью русским, казахским, анг­лийским и другими языками. Мы планируем привлечь 50 человек на работу в наш павильон, половина из которых будут казахстанцами, – сказал национальный комиссар Монако Джульен Селларио.



Вопросы оформления павильона Италии на ЕХРО – это рабочие моменты, пояснил ситуацию комиссар Национальной секции Италии Стефан Раваньян. Он зая­вил на пресс-конференции, что у представителей итальянской стороны нет принципиальных воп­росов по оформлению павильона на территории ЕХРО 2017.



– Организаторы проявляют максимум внимания ко всем нашим вопросам, и мы им благодарны за наше ежедневное, плодотворное сотрудничество, – сказал Стефан Раваньян.



По его информации, проект оформления фасада Национальной секции Италии уже одобрен и работы в этом павильоне планируют начать уже в ближайшие дни. При этом итальянский комиссар отметил, что их цель – адаптировать всю информацию о «зеленом» потенциале Италии в декоративную композицию внешнего дизайна фасада.



Подводя итоги работы III Соб­рания, генеральный секретарь МБВ Висенте Лоссерталес высоко оценил уровень подготовки Казахстана к проведению выставки и выразил уверенность в ее успешном проведении.



– Могу сказать, что ожидания нашей организации оправдались. Мы посетили все объекты ЕХРО и увидели не только инновационную архитектуру, но и качество интерьеров и конструкций павиль­онов. Мы также видим готовность тематических павильонов и уникальную культуру этих объектов, они удовлетворяют всем нашим требованиям. Я думаю, что это один из самых высших уровней готовности, которые я наблюдал за 25 лет работы на ЕХРО, – сказал Висенте Лоссерталес.

