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​Инновационно – о былых деяниях

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Это исторический спектакль-лекция, поставленный по пьесе «Ұлы дала рухы» («Дух Великой степи»), которую специально для немецкого театра написал молодой казахстанский драматург Аннас Багдат.

Современная хореография, плас­тика, музыка и текст, световые и шумовые эффекты слились воедино, чтобы погрузить зрителя в бушующий водоворот истории становления казахской государственности. «Дух Великой степи» оживает на сцене со времен саков, воссоздает картину ожесточенных войн с джунгарами, повествует о воинской доблести казахских батыров, о национально-освободительном движении в казахской степи в начале ХХ века. Режиссер спекталя – Еслам Нуртазин, режиссер-хореограф – Асель Абакаева, композитор — Ушкын Жамалбек.

– Мне изначально хотелось, чтобы спектакль был очень динамичным, чтобы он «держал» зрителя от начала и до конца, – сказал Еслам Нуртазин. – Я подкидывал идею за идеей и требовал их немедленно воплощать.

– Создать малыми выразительными средствами эпическое полотно – очень сложная и очень интересная задача, – отметила главный режиссер театра Наталья Дубс. – Материал богатейший, и хочется охватить все. Но это доступно только киноискусству. Поэтому с помощью хореографии и текста мы решили панорамно охватить судьбоносные моменты истории казахского народа. Упор сделали на информационно-познавательное, эмоционально-образное восприя­тие зрителем постановки. Важно и то, что этот экспериментальный спектакль мы должны были создать в контексте европейской эстетики, на которую ориентирован немецкий театр.

По ее словам, этот инновацион­ный спектакль для их театра стал лабораторной работой: сюжет, текст, музыка, экспрессивная плас­тика… все рождалось в процессе совместных творческих поисков драматурга, режиссера, главного хореографа и самих актеров. Последним пришлось особенно трудно: не танцорам, а актерам надо было «сыграть», «рассказать» историю «Духа Великой степи» посредством языка танца, выразительной пластики. Огромную роль в создании пластического образа спектакля внесла Асель Абакаева, артистка балета, педагог-хореограф.

– Участие в этой постановке для меня тоже было процессом и трудным, и увлекательным, – отмечает Асель. – Ведь до этого я работала только с артистами балета. Это мой первый опыт работы с актерами театра. Уверена, что у нас все получилось.

Эмоциональный накал постановки достигается показом душевных переживаний и грандиозных стремлений ее героев: царицы Томирис, Иданфирса – царя скифов, Дария – царя персов и других легендарных персонажей истории. Всего в спектакле задействованы 10 актеров: Кульбану Ашимова, Александр Дар, Тимур Бонданк, Ксения Мукштадт, Толгонай Бейсембаева, Галина Табала, Акыл Чолпонбаев, Юлия Тейфель, Мирас Исаев, Родион Янцен.

Как отмечает Наталья Дубс, кос­тяк труппы тетара, которая насчитывает 23 человека, составляют выпускники Академии искусств им. Жургенова. Это молодые актеры 24–35 лет. Несмотря на небольшой актерский стаж, они профессионалы своего дела.

Кстати, сама Наталья Дубс назначена главным режиссером немецкого театра тоже недавно – в 2014 году. С 1994 по 2009 год она работала в нем как актриса, режиссер и хореограф, а затем ушла в Академию искусств им. Жургенова, где выпустила немецкий актерский курс. «Пробуждение весны» стало ее первой режиссерской работой по возвращении в родной театр.

Пережив несколько возрождений и обновлений, театр продолжает экспериментировать и радовать своих зрителей как классическими, так и современными постановками.

– Немецкий театр сейчас развивается в двух направлениях: как евразийский театральный центр, который имеет мощные связи с немецкой диаспорой в Казахстане и активно участвует в ее культурной жизни, а также как современная площадка, благодаря которой зритель Казахстана имеет возможность видеть театр с европейскими тенденциями, – подчеркнула главный режиссер. – И мы с волнением ждем реакцию зрителей на нашу новую постановку. 

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