Инновационность молодежи – критерий динамичности нации

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Раушан БАЙСАРИНА, отличник народного просвещения Казахской С
Независимость – это всеобщий труд. Труд школьников и студентов, постигающих науки. Труд людей всех профессий, приумножающих национальное богатство. Это труд казахстанцев, воспитывающих каждое новое поколение в безграничной преданности нашей Родине».
Эти слова наполняют мое сердце огромной любовью и гордостью за страну, в которой я проработала более 40 лет в системе повышения квалификации педагогов. Ведь система образования – это проектирование будущего государства, его потенциала, мощи. Неудивительно, что с первых дней независимости нашей страны актуальной проблемой стало становление и развитие казахстанской модели образования.
Была разработана нормативно-правовая база: Закон РК «Об образовании», государственные программы развития в этой сфере и другие акты. В первое десятилетие суверенитета Казахстана появились современные стандарты, учебники нового поколения. Ученые разработали концептуальные основы к переходу на 12-летнюю модель школы. Внедрялись информационно-коммуникационные и другие педагогические технологии.
В этот период важно было сформировать новое педагогическое мировоззрение в соответствии с изменениями, происходящими в мировом образовательном пространстве. Эта сложная миссия была возложена на областные институты повышения квалификации педагогических кадров. Они имели сложившуюся систему повышения и переподготовки педагогов с глубоко выраженной идеологической направленностью.
Здесь изучались достижения педагогики и психологии, методики преподавания основ наук. Однако качество работы учителей, исходя из результатов ЕНТ выпускников и других мониторинговых исследований, указывало на существование проблем и необходимость новых подходов в обучении, что требовало кардинальных преобразований в повышении квалификации педагогов.
Подготовка конкурентоспособного кадрового потенциала – один из приоритетов государственной политики. Лидер нации в своем Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» акцентировал внимание на важности повышения качества педагогического состава, необходимости усиления стандартов базового педагогического образования и требований к повышению квалификации преподавателей школ и вузов.
Это поручение Президента послужило основой рождения модели новой системы повышения квалификации педагогических работников, которая два года назад была подготовлена и представлена «Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» при МОН РК под руководством академика Национальной Академии наук Гульназ Ахметовой. Изменился формат курсов: помимо краткосрочных, проводятся 3-месячные по уровневым программам, разработанные АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Филиалы «Өрлеу» действуют во всех регионах. Наш, Костанайский, стремится работать творчески. Повысился научный потенциал преподавателей, они получили возможность обучаться за рубежом – уже более десяти человек прошли повышение квалификации в Сингапуре, Австралии, Англии, Южной Корее, Франции, России. Филиал сам приглашает ученых из ближнего и дальнего зарубежья. Наши преподаватели стали авторами научных статей, опубликованных в зарубежных и отечественных педагогических изданиях, а также научно-методических пособий.
Руководство «Өрлеу» значительно усилило оснащение филиалов. Сегодня в наших аудиториях новейшее информационно-коммуникационное оборудование, работает современная типография. В филиале стало традицией издавать сборники эссе слушателей курсов. Читая их отзывы, поражаюсь, как учителя эмоционально раскрывают свои новые взгляды, ориентиры в отношении своей роли, места в системе образования и в школе.
Шолпан Исмурзина и Елена Назарчук из Федоровского района написали: «Курсы нового формата стали для нас настоящим прорывом в изменении собственной практики. Мы поняли, что неэффективно и неинтересно работать по-старому. Когда меняется мир – меняются и требования к образованию, должны меняться и учителя».
Наш Президент говорит: «...Два главных канона определяют судьбу народа. Первое. Это преемственность поколений и ценностей. Второе. Динамичность нации, инновационность молодежи». Мы, педагоги, убеждены, что сегодня «Өрлеу» пестует современную педагогику, возвышает статус учителя в суверенном Казахстане.

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