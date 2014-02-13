Инновационные планы востока

Заслушивая итоги деятельности одного из ключевых ведомств акимата, глава региона Бердыбек Сапарбаев акцентировал внимание собравшихся на имеющихся проблемах и перспективах на предстоящий период. Сделано немало, нет недостатка и в экономически обоснованных инновационных планах развития региона. На сегодня региональная Карта индустриализации имеет солидное наполнение: 61 проект стоимостью более 685 млрд. тенге. В прошедшем году предприятиями региона выпущено продукции на 1 трлн. тенге. Присутствовавшие на отчете представители институтов поддержки рассказали об имеющихся возможностях для малого и среднего бизнеса, занятость в котором в ВКО составляет 31%.

Одна из главных задач на предстоящий период – развитие и упрочение межрегиональных связей в рамках интеграции четырех областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Павлодарской. По словам акима области, решающее значение для динамичного и поступательного развития региона имеет социальная ответственность бизнеса, и работа в этом направлении будет продолжена.

Светлана АБЕНОВА