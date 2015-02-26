Инновационный антикорпласт Послание Президента 1447 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Инновационное производство изделий из композитных материалов создавалось в 2009 году. Сегодня продукция под торговой маркой "Антикорпласт" пользуется широким спросом во всех регионах страны и за ее пределами. Во многом это является заслугой технологов и конструкторов компании, разработавших собственные инновационные материалы из стеклопластика и полимербетонов, стойких к агрессивной среде. Устькаменогорский антикорпласт обладает уникальными свойствами, что позволяет ему выдерживать максимальную степень воздействия различных кислот, температур, а также всевозможных ударов и трений.



Впервые в мире монтажные бригады из ТОО "Промпластик" использовали инновационный материал в процессе реконструкции систем очищения сернокис­лотных газов. Полимерный защитник поверхностей отлично зарекомендовал себя на металлургических переделах "Казцинка" в изготовлении газоходов, коллекторов, воздуховодов и прочего промышленного оборудования.



Компанией разработан и реализован инновационный проект "Автомобильные цистерны для химически агрессивных жидкостей и ГСМ". Кроме горно-обрабатывающих и металлургических предприятий, продукция торговой марки "Антикорпласт" широко применяется и в сооружениях городской инфраструктуры, жилищно-коммунальном хозяйстве.



– Устойчивая динамика роста и расширение номенклатурного ряда выпускаемой продукции складывается благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими заказчиками. Мы принимаем активное участие в партнерской программе металлургов "Казцинка" по увеличению доли казахстанского содержания, – рассказывает руководитель предприятия Игорь Курило.



Пятая часть продукции ТОО "Антикорпласт" идет сегодня на экспорт в Россию. Металлурги Магнитогорска, к примеру, по достоинству оценили чудо-материал, разработанный устькаменогорскими химиками, и используют стойкие покрытия в агрессивных средах на своих производственных переделах. А вот нефтяники российского Севера заинтересовались резервуарами из стеклопластика и будут применять их в условиях больших перепадов температур.





