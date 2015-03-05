Инновационный подход Свежий выпуск 723 Владимир ОСИПОВ

В ходе заседания были рассмотрены вопросы освоения бюджетных средств, результаты финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций за прошедший год и задачи на текущий год. С докладами выступили заместители управляющего делами Дабыр Инкербаев и Ерлан Баттаков.

Управляющий делами Абай Бисембаев отметил положительную динамику работы УДП РК, подвел итоги 2014 года. В частности, была продолжена работа по экономии производственных и финансовых ресурсов и внед­рению передовых технологий: оптимизирована штатная чис­ленность подведомственных организаций; снижены расходы на обслуживание административных зданий при увеличении их площади; внедрен международный стандарт по энергосбережению ISO 50001 и проведен энергоаудит, что позволило за последние четыре года достичь экономии электроэнергии на 22%, воды – на 29%. Что не менее важно, 75% приобретенных в 2014 году автомобилей – отечественной сборки. За последние два года на 240 автомашинах установлена система GPS-мониторинга, что позволило сократить общий пробег на 26%, а отработку часов – на 5,3%.

В больницах Медицинского центра УДП внедрены 154 медицинские инновационные технологии, в том числе хирургические (38,4%), диагнос­тические (40,6%), терапевтические (21%). Получен Национальный сертификат аккредитации качества медицинских услуг, который предоставляет преимущественное право на получение государственного заказа Министерства здравоохранения РК. Внедрены пять уникальных технологий, по которым получены инновационные патенты в области кардиологии, гастроэнтерологии и травматологии. В 2014 году охват ежегодным комплексным профилактическим осмотром составил 99,9%. Введен в эксплуатацию клинико-реабилитационный комплекс, завершены работы по строительству здания Назарбаев центра и санатория на побережье озера Балхаш.

В целом освоение бюджета составило 99,2%, неосвоенная сумма – это экономия по государственным закупкам. В 2015 году в рамках оптимизации бюджет сокращен на 2,74 млрд. тенге.

На среднесрочный период управляющим делами определены семь приоритетных направлений деятельности, такие как трансферт инновационных технологий, повышение уровня сервисного обслуживания, высокий уровень проведения официальных мероприятий, инновационные проекты, развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны, жилищное обеспечение госслужащих и строительство новых объектов.

В заключение глава УДП РК дал ряд конкретных поручений по каждому рассмот­ренному пункту, сообщила пресс-служба УДП РК.



