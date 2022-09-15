Инновационный путь Школы 21 века

Bank RBK профинансировал строительство в Алматы нового здания инновационной школы High Tech Academy.

Финансирование образовательных проектов и учебных заведений сложно назвать мейнстримом в банковском бизнесе. Как правило, в качестве потенциальных заемщиков банки предпочитают видеть строительные компании, предприятия торговли, производственные объекты и другие высокомаржинальные предприятия. Это естественно, ведь бизнес – есть бизнес, но если смотреть чуть дальше завтрашнего дня, то становится очевидным, что наше будущее напрямую зависит от того, какое образование получат наши дети, насколько они будут подготовлены ко взрослой жизни, развиты интеллектуально, физически и психологически. А фундамент будущей жизни во многом определяется качеством обучения в школе. Именно такой позиции придерживается Bank RBK, реализовавший очередной проект в сфере образования.

Пять лет назад в Алматы открыла свои двери частная инновационная школа High Tech Academy (HTA), предлагающая трехъязычное образование на базе проектного метода обучения и включающего в себя элементы финской, американской программ, интегрированных с казахстанскими государственными стандартами.

«Базисом» послужила американская модель High Tech High (HТH), которая почти за 20 лет существования превратилась из одной школы в Сан-Диего в интегрированную сеть из 14 чартерных школ. Учебный процесс в High Tech High – и в HTA – построен на принципах проектного обучения (Project Based Learning, PBL), когда школьники не только получают теоретические знания, но и учатся путём решения реальных проблем. При этом PBL соединяется с финскими педагогикой и методами, признанными одними из лучших в мире, особенно в начальных классах.

«PBL – это не только проектное, но и игровое обучение, и обучение через феномены, – рассказывает директор школы Тайра Кюсар Наваз. – Например, школьники могут изучать понятие «Европейский союз» одновременно с точки зрения истории, географии и политики. Познавать таким методом можно что угодно – растения, животных, времена года и т.п.

В школе нет отдельных уроков по предметам – скажем, математике, физике и биологии, а есть блок «Наука», где через проекты дети изучают эти дисциплины во взаимодействии. В мире ведь ничего не существует отдельно друг от друга, все процессы происходят на стыке разных отраслей, поэтому преподавание в High Tech Academy фокусируется на практическом обучении на основе проектов, связанных с проблемами и потребностями реального мира».

Как считает менеджмент High Tech Academy, сегодня учителя больше не являются основными носителями информации, знания доступны всем. Их задачей становится не передать детям информацию, а научить тому, что с ней делать. Развить так называемые навыки ХХI века – коллаборацию, коммуникацию, критическое мышление и креативность, на которых основаны ценности новой школы.

Первые годы работы школа располагалась в арендованном здании, но учредители возлагали большие надежды на строительство нового современного кампуса, отвечающего самым высоким стандартам. С этой целью руководство школы обратилось к финским специалистам, которые разработали проект масштабного здания из пяти блоков (предшкола, начальная, средняя и старшая школы, центр спорта и искусств).

Чтобы воплотить мечты в реальность, было создано ТОО «Школа 21 века». Несколько лет назад проект по строительству и оснащению оборудованием новой школы с центром детского развития на 18,5 тыс. кв. м в живописной части Алматы профинансировал Bank RBK в рамках государственной программы «Экономика простых вещей», которая направлена на финансовую поддержку фундаментальных проектов, на предоставление льгот предпринимателям.

«Мы рады, что благодаря трехсторонней коллаборации и синергии бизнеса, государства и банка наши школьники теперь имеют возможность учиться в суперсовременном здании High Tech Academy, – говорит Тайра Кюсар Наваз. – Немаловажно, что менеджеры Bank RBK со своей стороны создали благоприятные условия для финансирования: своевременно консультировали, чтобы корректно оформить документы в соответствии с условиями программы.

«Для Bank RBK важный приоритет – финансирование строительства образовательных учреждений, – подчеркнула председатель правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева. – И мы рады, что благодаря, в том числе, финансовой поддержке банка «выросло» high tech здание новой школы 21 века, где, кроме собственно привычных школьных классов, есть кабинет робототехники, скалодром, бассейн, художественная мастерская, музыкальный, театральный классы, библиотека и другие специализированные помещения.

Глава Bank RBK напомнила, что в 2021 году фининститут также профинансировал строительство частных школ Quantum и Tamos Space School в столице республики.

Первая инновационная школа сети Quantum STEM Schools основана на передовом опыте лучших учебных методик образования Сингапура и США с углубленным изучением математики, науки и инженерии. Наряду с общеобразовательными предметами учащиеся осваивают курсы интегрированной инженерной программы, спортивного программирования, авиамоделирования. Большое внимание уделяется свободной передаче речи, письма, игры на английском языке. В ближайшие годы по всей стране планируется построить 20 Quantum STEM School.

В свою очередь, построенная при финансовом содействии Bank RBK частная школа космических технологий Tamos Space School, открытая на территории Национального космического центра в столице республики, стала третьей в Казахстане и первой в столице школой, функционирующей под брендом Tamos, который известен на рынке образования Казахстана уже более 25 лет. Оснащение Tamos Space School соответствует мировым стандартам, с уклоном в сторону естественно-научных дисциплин, в том числе связанных с космосом.

Bank RBK находится в тройке лидеров среди банков второго уровня по кредитованию реального сектора экономики в рамках государственной программы «Экономика простых вещей», которая направлена на импортозамещение и насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей.

Субсидируя ставку по кредиту (конечная годовая эффективная ставка вознаграждения – 7%), государством предоставляется отечественному бизнесу реальная возможность начать новое дело или расширить имеющееся.

В 2020-2022 годах в рамках «Экономики простых вещей» Bank RBK поддержал проекты на общую сумму более 150 млрд тенге, что составляет 14% в общем объеме освоенных средств среди банков второго уровня.