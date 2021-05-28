Иногда окраина ближе, чем вам кажется

Даже если живешь недалеко от старого центра столицы, пройдя сотню метров, видишь, как пустыми глазницами окон глядит на соседний зеленый и уютный дворик здание общежития Политехнического колледжа. Пару лет назад жители ворчали, что студенты вытесняют малышей с футбольного поля, занимают спортплощадки. Но была от соседства и польза: руководство учебного заведения регулярно «выгоняло» подопечных на субботники, а каждую зиму их силами на радость детишкам и их родителям устраивались горки. Теперь тишина. А дело в том, что в прошлом году, когда активно взялись за ремонт здания, обнаружилось, что от фундамента и выше пронизывает его опасная трещина. То ли глобальная реконструкция проспекта Богенбая, куда «общага» выходит главным своим фасадом, проведенная несколько лет назад, повлияла, то ли «старость подкралась незаметно», но здание, возможно, пойдет под снос… Вопрос на засыпку: а не причинят ли ущерба строительные работы соседним пятиэтажкам? Тут уж от профессионализма будущих «зодчих» зависит. Кстати, в первые столичные годы, когда город охватила эпидемия «точечной» застройки, удалось жильцам отбиться от строительства рядышком очередного магазина (теперь там тренажеры уличные расположены).Может, вместо общежития сквер какой устроить, как сейчас делают? Будет где отдохнуть гражданам. В том числе лицам без определенного места жительства. Они неподалеку обитают: между парой сохранившихся частных домиков и гаражами есть тихий закуток. Хорошо там на травке посидеть: никто не мешает. Знакомлюсь сразу с тремя. Если двое – типичные представители данного сообщества с солидным стажем, что определяется на глаз и на нюх, то третий – другой. Не только бомж, но и бывший интеллигентный человек, или попросту «бич». Мадияр, сорока лет, уроженец Коргалжынского района (126 км от столицы). Имеет (или имел?) две специальности – «ихтиолог-рыбовод» и… «программист». На вопрос о специализации, уверенно отвечает: HTML и CSS. Вполне в духе времени (эти программы – инструменты для создания сайтов). Десять лет назад переехал в столицу, встретил будущую жену, родилась дочь. Потом запил. Ночевки на трубах, ежедневное пьянство. Говорит, что не может остановиться. Кстати, сотоварищи, услышав «профессиональный» разговор, заметно оживляются, начинают про гигабайты спрашивать. Такое нынче время.Но идем дальше. Вот улица Ауэзова. Тут постройка с загадочной вывеской «СКОТЕКА». «ДИ» оторвало ураганом больше года назад. Устроители, видимо, разорились во время карантина, а горархитектуре недосуг. Через пару кварталов (а кварталы в старом городе небольшие) район базара. Бывшего. Когда-то самое оживленное место в городе и сейчас не пустует. Остатки торговых рядов по-прежнему влекут покупателей, но основная купля-продажа сосредоточена нынче в торговых домах. Доминирует над районом новый жилой комплекс, но широко представлен и частный сектор, стыдливо прикрытый со стороны проспекта Богенбая забором с видами красивых мест страны. Правда, картинки уже порядком пообтрепались. А за ними – царство арендаторов. Всех манит столица. Отдыхает в тенечке Жаксыбек Жанту. Пенсионеру 70 лет. За аренду комнаты отдает всю свою маленькую пенсию. А есть еще дочкин кредит. Помогают свести концы с концами служители мечети, расположенной неподалеку. А вот и молодежь. Веронике 21 год. Недавно с мужем (он строитель) и сыночком Костей переехали в столицу из Жанатаса (это Жамбылская область). Молодая мама явно восточных кровей. Спрашиваю. Папа казах, оказывается. А мама русская по паспорту, но зовут Эмма. Ее мама немка, но в Германию не собирается. Ей столица нравится: перспектив, говорит, больше. Такой вот интернационал.Малый бизнес в районе тоже представлен. Расторопный парень в шиномонтажке готов выполнить любой каприз за ваши деньги. Правда, жгута для ремонта прорехи в покрышке клиента у него не оказывается. Не беда. Ноги быстры, и через пару минут «кляп» принесен и при помощи небольшого огненного шоу внедрен в протектор. Полюбовавшись, собираюсь дальше и я, пообещав, что при случае заеду на балансировку.Горбатый мост. Словосочетание, знакомое всем бывшим целиноградцам. Узкое и извилистое сооружение для пересечения железнодорожных путей издавна было «засадным» местом для местных автомобилистов. Понятно, что с переездом столицы попало оно одним из первых в план реконструкции. Но и тут что-то пошло не так. Стройка долго тянулась, говорили даже, что технологии какие-то нарушены, но потом мост открыли. До прошлого года, когда половину его перекрыли на реконструкцию. Так и стоит в перманентных пробках проспект Богенбая. Тем более что далее по курсу на выезде в сторону Павлодара – «базарный кластер», что добавляет неразберихи в дорожное движение.Разгрузить это направление призвано малое транспортное кольцо (мы писали о нем пару лет назад), а именно северо-восточный его сегмент. Тогда казалось, что все вот-вот завершится: узенькая улица имени Бейсековой невероятно расширится, на пересечении с Богенбая появится развязка в двух уровнях, а самое главное, перешагнет эта новая магистраль рельсы и унесет путников в сторону Борового. Ну или направо, на Павлодар. Однако за эти два года особых перемен не произошло. Если одни участки освобождены от строений, то на других живут люди. Дом Андрея стоит в стороне от улицы, но тоже попадает под снос. Уведомление получили еще семь лет назад, аккурат, когда закончили строительство (до этого в «землянке» жили), но «воз и ныне там». Хозяина такое положение дел, похоже, устраивает, хотя комфорта особого нет: вода – с колонки, туалет – надворная уборная, отопление – печка. Даже по сельским меркам «не айс», не то что по столичным. Но Андрей говорит, что привык к району. Нравится ему здесь. Снос же – дело времени. Плохо, что цены подскочили, – утверждает. Вряд ли что-то приличное купишь на компенсацию. Хотя какой она будет – неизвестно. Соседу 18 млн за добротный кирпичный, хотя и старенький дом предлагали. Судился. В итоге сумму вдвое увеличили. Другому аж 45 отвалили! А третьему 20 всего. Это по слухам. О деньгах говорят неохотно…Чем ближе к железной дороге, тем явственнее слышны ее звуки. Привыкла засыпать под них Роза, жительница пятиэтажки, расположенной неподалеку от линии. Про грядущий снос ничего не знает. Возмущается, что неизвестная организация перековыряла весь двор. Оказывается, это прокладывают теплотрассу от строящейся ТЭЦ-3 (тоже долгострой столичный). Одно лечим, другое калечим…Возвращаюсь к машине. Припарковал ее около автомастерской. На воротах написано «Развал-схождение». Ее хозяин Азамат с оптимизмом смотрит в будущее. Ведь, чтобы построить, иногда нужно развалить…