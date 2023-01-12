Иногородним студентам будут выплачивать компенсацию за проезд в период каникул

Подтверждающие документы для этого не потребуются.

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Министр просвещения Гани Бейсембаев на коллегии ведомства анонсировал изменения в техническом и профессиональном образовании, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Гани Бейсембаев сообщил о запуске пилотного проекта по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей.

По его словам, это даст возможность учащимся параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда.

«С этого года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов - 4 МРП или 13 800 тенге», - отметил глава Минпросвещения.