Иностранец насмерть отравился угарным газом в Туркестанской области

В Казахстане из-за несоблюдения правил пожарной безопасности 6 человек отравились угарным газом за сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

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12 января дежурно-диспетчерской службе ДЧС Туркестанской области сообщили об отравлении угарным газом 3 человек в селе Манкент Сайрамского района.

Пожара внутри дома не наблюдалось. Из-за неочищенного дымохода 3 человека 1995, 1974 и 2004 годов рождения отравились угарным газом. Все они граждане Узбекистана. 18-летний парень от отравления угарным газом скончался на месте. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Очередное ЧП было в городе Актобе. Здесь 12 января в частном жилом доме из газовой плиты произошла утечка газа. Отравление получили дети 2011 и 2013 годов рождения. Они находятся в соматическом отделении многопрофильной областной больницы.

Еще один случай отравления угарным газом зафиксирован в Атырауской области. 12 января в селе Жыланды Курмангазинского района в одном из частных жилых домов из-за неисправности отопительной печи на природном газе (отсутствие тяги) подросток 2011 года рождения с отравлением попала в больницу.

Причины отравления угарным газом:

- нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);

- неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);

- нахождение человека в очаге пожара;

- горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.

МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газовых оборудований.