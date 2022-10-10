Иностранец поджигал автомашины в Астане

Cотрудники криминальной полиции задержали 24-летнего гражданина Республики Кыргызстан, подозреваемого в совершении серии краж, угонов и поджогов транспортных средств в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

На канал 102 поступило сообщение от представителя одного из ТОО о том, что в ночное время по улице Асан Кайгы неизвестный совершил угон автомашины ВАЗ-21214 стоимостью 4 млн тенге. По факту данному факту УП района "Байконыр" было начато досудебное расследование по статье "Угон".

В этот же день обратились двое жителей столицы о том, что по этой же улице неизвестные совершили поджог автомашин Chevrolet Ravon и LADA Priora. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога".

Также в 05.30 часов в полицию поступило заявление по факту кражи автомагнитолы. Злоумышленник проник в салон Mercedes путем разбития окна, после чего поджег авто.

"Подозреваемый взят под стражу. Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим преступлениям", – сообщил начальник УП района "Байконыр" Марат Абиров.

Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.