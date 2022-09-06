Фото: КГД
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Иностранец пытался незаконно вывезти $25 тысяч из Казахстана

В городе Туркестане пресечен факт вывоза в Узбекистан 25 тысяч долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Нарушение выявили 5 сентября сотрудники таможенного поста «Капланбек» Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

В ручной клади у гражданина Узбекистана «А» 2003 года рождения, который ехал из Казахстана на родину, нашли 25 тысяч наличных долларов США.

«По данному факту возбуждено административное дело, материалы переданы в Сарыагашский районный суд для принятия процессуального решения», – сообщили в КГД. 

В ведомстве напомнили, что Указом Президента РК от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из нашей страны:

- наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Казахстана, установленному на дату вывоза;

- золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

 

 

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