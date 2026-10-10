Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под стельками обуви

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Тайник обнаружили при прохождении контроля в районе МЦПС «Хоргос». 

Фото: Christopher Furlong/ Getty Images

По ходатайству Главной транспортной прокуратуры суд применил досудебную конфискацию шести золотых слитков общей массой 2,8 кг, содержанием золота свыше 99% и стоимостью 182,3 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Золото обращено в доход государства. Постановление вступило в законную силу.

Гражданка Кыргызстана приобрела слитки в своей стране и ввезла их в Казахстан через пункт пропуска «Кордай Авто» для дальнейшего незаконного перемещения в Китай.

Для сокрытия от таможенного и пограничного контроля она спрятала по три золотых слитка под стельками обуви. При прохождении контроля в районе МЦПС «Хоргос» золото обнаружили и изъяли.

Досудебное расследование продолжается.

#золото #обувь #иностранка #главная транспортная прокуратура #ЗИП #стельки

Популярное

Все
Курс на системную модернизацию
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
О буднях дипломатической службы
Депутаты рассмотрят республиканский бюджет
Лакомкам на радость!
Запущена еще одна солнечная электростанция
Цифровое обновление
Без черного рынка воды
Пограничникам создали условия
Зеленый каркас городов
Большое пополнение поликлиник
На встрече с Халық Қаһарманы
В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха
Искусство дарит эмоции
Заключай договор, работник!
Беби-бум пошел на спад?
Не терять веру в себя
Птицы меняют курс
Когда футбольное поле становится картой мира
Лотосы: красота и экологические риски
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Зерновая отдача превысила прогнозы
День учителя отмечают в Казахстане
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Путь к звездам
Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
МИД Казахстана сообщил о мерах по возвращению граждан на Родину
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Заключай договор, работник!
Организаторов незаконной добычи золота на участке Шыбынды о…
Организаторов двух онлайн-казино осудили в Шымкенте
Несостоявшаяся поездка на футбольный турнир в Испанию оберн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]