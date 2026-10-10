Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под стельками обуви

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По ходатайству Главной транспортной прокуратуры суд применил досудебную конфискацию шести золотых слитков общей массой 2,8 кг, содержанием золота свыше 99% и стоимостью 182,3 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Золото обращено в доход государства. Постановление вступило в законную силу.

Гражданка Кыргызстана приобрела слитки в своей стране и ввезла их в Казахстан через пункт пропуска «Кордай Авто» для дальнейшего незаконного перемещения в Китай.

Для сокрытия от таможенного и пограничного контроля она спрятала по три золотых слитка под стельками обуви. При прохождении контроля в районе МЦПС «Хоргос» золото обнаружили и изъяли.

Досудебное расследование продолжается.