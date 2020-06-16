Иностранка украла из квартиры драгоценности на 20 млн тенге в Нур-Султане

Столичными полицейскими задержана 28-летняя подозреваемая в квартирной краже на сумму 20 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана уроженка Республики Узбекистан, подозреваемая в краже ювелирных изделий и брендовой одежды.
В ходе расследования установлено, что женщина приходила в квартиру неоднократно по приглашению хозяина дома.
Воспользовавшись доверием мужчины, она забрала ювелирные украшения и дорогостоящую одежду. Нанесенный ущерб составил около 20 миллионов тенге. Среди похищенных украшений: дорогостоящие швейцарские наручные часы, ювелирные украшения, одежда и многое другое.
В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. Она водворена в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливается ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана уроженка Республики Узбекистан, подозреваемая в краже ювелирных изделий и брендовой одежды.
В ходе расследования установлено, что женщина приходила в квартиру неоднократно по приглашению хозяина дома.
Воспользовавшись доверием мужчины, она забрала ювелирные украшения и дорогостоящую одежду. Нанесенный ущерб составил около 20 миллионов тенге. Среди похищенных украшений: дорогостоящие швейцарские наручные часы, ювелирные украшения, одежда и многое другое.
В настоящее время подозреваемая дала признательные показания. Она водворена в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливается ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.