Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к выборам президента Казахстана

15 ноября состоялся традиционный брифинг для глав дипломатических миссий и представителей международных организаций по вопросам подготовки и проведения выборов президента Казахстана, назначенных на 20 ноября 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

В брифинге приняли участие заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Во вступительном слове Мухтар Тлеуберди отметил, что предстоящие выборы президента страны являются еще одной важной вехой в развитии демократии в стране.

В свою очередь Нурлан Абдиров проинформировал участников брифинга об основных особенностях избирательной кампании, а также остановился на сроках введения в действие отдельных норм Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

«В законе отражены конституционные изменения, согласно которым отныне президент избирается сроком на 7 лет, не более одного раза. Норма об однократном 7-летнем президентском сроке вводится в действие по истечении 10 календарных дней после официального опубликования, то есть 17 ноября текущего года. Таким образом, срок пребывания в должности избранного в ходе предстоящего всенародного голосования 20 ноября президента Казахстана будет исчисляться по новой конституционной норме», – сказал Нурлан Абдиров.

В рамках подготовки к выборам президента члены ЦИК посетили все регионы республики, проверили готовность членов территориальных и участковых избирательных комиссий, материально-техническую оснащенность участков для голосования, обеспечение необходимых условий для реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. По итогам рабочих поездок была оказана методическая и консультативная помощь членам территориальных и участковых избирательных комиссий со стороны членов ЦИК.

Кроме этого, он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия уделяет особое внимание реализации избирательных прав граждан с инвалидностью. При ЦИК РК создана рабочая группа, по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, проведено отдельное заседание по данному вопросу.

Председатель ЦИК сообщил, что на выборы президента Республики Казахстан аккредитован 641 международный наблюдатель, в том числе представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, а также от 35 иностранных государств.

«Мы придаем большое значение присутствию миссий международных организаций, которые принимают участие в наблюдении за внеочередными выборами президента. Это показывает интерес зарубежных партнеров к этому событию. Для международных наблюдателей созданы все необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения внеочередных выборов президента РК.

Центральная избирательная комиссия обеспечит максимальную открытость, прозрачность и демократичность процедур проведения голосования», – сказал Нурлан Абдиров, завершая выступление.

В рамках брифинга Нурлан Абдиров ответил на ряд вопросов глав дипломатических миссий, представителей международных организаций.

Мероприятие вызвало большой интерес у представителей иностранных государств и международных организаций.