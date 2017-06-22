Иностранные инвесторы просят Правительство РК о законодательных преференциях

Фото с сайта palata.kz
Глава представительства "Дойче банк АГ" в Казахстане, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ульф Вокурка дал ряд рекомендаций Правительству РК и попросил о ряде преференций, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По итогам совместной работы хочу вынести на рассмотрение следующие рекомендации, во-первых, рассмотреть возможность возврата в закон РК "О занятости населения" и в правила привлечения иностранной рабочей силы прежних положений касательно выдачи или продления разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление внутрикорпоративного перевода, позволяющего распространять действие рабочего разрешения в пределах двух и более административно-территориальных единиц республики", – попросил он на заседании Совета иностранных инвесторов, прошедшего сегодня с участием Президента РК.
Помимо этого участник форума предложил рассмотреть возможность:
- внесения в разрабатываемый проект кодекса РК "О недрах и недропользовании" определение понятия "технологически неизбежное сжигание газа";
- установления четкого критерия доказательной базы загрязнения окружающей среды для последующего подсчета ущерба и соответствия требованиям экологического регулирования;
- оптимизации нормативно-правовых актов по экологическим вопросам в сфере регулирования жидких и твердых отходов, парниковых газов и озоноразрушающих веществ и применение этой нормы ко всем участникам индустрии.
Ульф Вокурка считает важным освободить от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов должностные лица, добропорядочные компании – налогоплательщиков, добровольно уплативших начисленные пени и штрафы.
"Не только в случае неуплаты налогов в крупном размере, но также при особо крупном размере. За исключением совершения таких деяний преступными группами, вне зависимости от того, было ли их деяние совершено впервые или нет. Далее, использовать валютное регулирование в отношении филиалов и представительств в соответствии с действующим законодательством, во избежание усложнения процесса привлечения инвестиций", – сказал председатель ассоциации.
В конце выступления Ульф Вокурка выразил благодарность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Правительству РК за открытый и конструктивный диалог и подчеркнул, что все рекомендации совета, озвученные на прошлом заседании, были приняты и проработаны государственными органами.
Ассоциация "Казахстанского совета иностранных инвесторов" активно сотрудничает с Министерством по инвестициям и развитию, в рамках деятельности по улучшению инвестиционного климата, также ведет активное сотрудничество с Министерством энергетики.