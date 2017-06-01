Иностранным водителям запретили работать в России без местных прав

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Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий работать на территории страны профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Законом предусмотрено, что контроль за выполнением запрета лежит на работодателях, пишет агентство.
"Контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели. Для них вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тысяч рублей", – говорится в информации ГИБДД.
Как сообщил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"), все иностранные водители, которые работают на территории России, должны быть отстранены от трудовой деятельности с 1 июня, они лишатся права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет.
По словам парламентария, органам исполнительной власти необходимо будет в максимально короткий срок обеспечить возможность обмена документов. Как он отметил, прежде всего МВД и органам исполнительной власти субъектов нужно будет в экстренном порядке наладить работу по пересдаче и приему экзаменов.
Законом предусмотрено, что контроль за выполнением запрета лежит на работодателях, пишет агентство.
"Контролировать выполнение указанного запрета должны будут работодатели. Для них вводится административная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. Административный штраф составит 50 тысяч рублей", – говорится в информации ГИБДД.
Как сообщил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"), все иностранные водители, которые работают на территории России, должны быть отстранены от трудовой деятельности с 1 июня, они лишатся права заниматься перевозками, никакой отсрочки вступления закона в силу нет.
По словам парламентария, органам исполнительной власти необходимо будет в максимально короткий срок обеспечить возможность обмена документов. Как он отметил, прежде всего МВД и органам исполнительной власти субъектов нужно будет в экстренном порядке наладить работу по пересдаче и приему экзаменов.